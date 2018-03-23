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出席WHA不樂觀 外長：爭取雙邊會議

2018-03-23 00:00聯合報 記者徐偉真、東京記者蔡佩芳／連線報導

外交部長吳釗燮（左）昨天至立法院外交及國防委員會列席備詢。右為駐日代表謝長廷。 ...
外交部長吳釗燮（左）昨天至立法院外交及國防委員會列席備詢。右為駐日代表謝長廷。 記者鄭清元／攝影
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今年世界衛生大會（ＷＨＡ）將於五月登場，有消息傳出我國不受邀可能變成新常態；外交部長吳釗燮昨天在立法院外交及國防委員會備詢時表示，今年情況「不容樂觀」，但即使我們不能進去，場邊也安排活動；除提案外，我也會爭取辯論機會，藉由理念相近國家、友邦幫我們發聲，爭取雙邊及多邊會議。

時代力量立委林昶佐要求將陸委會併入外交部，吳釗燮直言，他過去在陸委會任內也曾經討論過這個議題，但「更動這件事要顧慮到現實」。

吳釗燮透露，以前他和中國大陸交流的時候，對此議題大陸的反應是「那我們會把國台辦併入國防部」，因此考慮後果與現行運作良好，他認為「不需要更動」。

對立委詢問短期內是否會有斷交？吳釗燮說，有些國家需努力，但大致上都維持相當穩定的關係；就他掌握的資訊，短期內不會有斷交狀況發生。

此外，日本國會友我團體、日華議員懇談會昨天舉行總會改選幹部，新任會長古屋圭司並發表聲明，支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。

共同聲明寫到，ＷＨＡ憲章明定健康是基本人權，不因種族、宗教、政治理念或經濟社會條件而有所偏差。台灣是日本的老朋友，自二○○九年以來連續八年以觀察員身分參加ＷＨＡ，但去年卻未獲得來自世界衛生組織（ＷＨＯ）的邀請函，明顯違背ＷＨＡ憲章楬櫫的理念。

吳釗燮陸委會時代力量
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