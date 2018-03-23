東半球28號事件／謝長廷神出鬼沒說 漁民反彈

駐日代表謝長廷（右）與外交部長吳釗燮（左）昨天至立法院外交及國防委員會列席備詢。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

日本公務船日前噴水、追逐我國宜蘭縣籍漁船東半球廿八號，駐日代表謝長廷昨天表示，日方有拿出照片證據、「上面有兩隻魚」，所以我們停止抗議。他比較兩國漁民，說日本漁民通常在協調海域內作業，但我國漁民比較「活潑」，天下四海為家，所以「都去」；因此建議漁民要先跟我們政府通報，「你這樣神出鬼沒，我們真的沒有辦法」。

此一比喻隨即引發我漁民反彈。宜蘭縣蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，無法接受謝長廷的說法，強調我漁民在不知情的情況下踩線，政府應該硬起來堅守立場，而非胳膊向外彎，「政府如果委曲求全，受害的還是漁民」。

謝長廷昨天出席立法院外交及國防委員會，對東半球廿八號事件，謝長廷說，四日新聞出來後，五日一早代表處就對日方表達關切，當天中午就去抗議，但日方說是依法執行公務。

謝長廷說，六日日方拿出照片，照片中有人在釣魚且「有兩條魚」，雖然照片不會動，代表處也可以說「魚搞不好是剛好跳上來又跳下去」，但日方一定會再拿出影片證據，「日本人做事很嚴謹的」。

但蔡源龍說，東半球廿八號兼具延繩釣漁船身分和娛樂漁船漁業執照，兩者可行駛的海域界線不同，三月三日漁船所在地，若以娛樂漁船身分來說確實越界，但以延繩釣漁船身分並沒有；他強調台灣漁民絕對守法，目前漁船都有裝設監控系統，行徑都在漁業署監控，他也質疑，有時是因日本不承認我國主權才驅趕，日方對中、韓漁船都不會驅趕。

漁業署長黃鴻燕則表示，漁業署認為日方有執法過當的問題，且日方未事先通知台灣相關單位就採取行動；在上周台日漁業委員會中，台日雙方已同意設立雙邊漁業單位的緊急聯絡機制，希望未來可以避免類似事件重演。

另外，我方盼加入「跨太平洋夥伴全面進展協議」（ＣＰＴＰＰ），外交委員會也通過臨時提案，要求與日談判時，不應以解禁核食作為交換籌碼。外交部長吳釗燮表示，一定堅守防線，也不接受交換條件；謝長廷說，日本沒有以開放東北核災地區食品進口，作為讓台灣加入的條件。