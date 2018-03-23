董雲裳會陳菊：美台應站同陣線

2018-03-23 00:00 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／廿二日電



高雄市長陳菊（左）廿一日與美國國務院代理亞太助卿董雲裳（右）於美國華府會面。 圖／取自陳菊臉書 分享 facebook

高雄市長陳菊美東時間廿一日在華府會見美國國務院代理亞太助卿，同時也是亞太助卿提名人董雲裳（Susan Thornton）；陳菊在臉書轉述，董雲裳說，北京對台灣的壓力日漸增加，應謀對策，美國與台灣同為民主國家，應該站在同一陣線。

陳菊廿二日主動在臉書發文並附上與董雲裳的合照；文中寫道，董雲裳認為，台灣只有二千三百萬人口，卻是美國第十一大貿易夥伴；台灣對美國真的非常重要。董雲裳並說，台美在安全方面的合作，今後只會更加強。

至於台灣參與國際組織方面，董雲裳告訴陳菊，美國一貫支持，也將積極協助提高台灣的國際能見度。

陳菊則告訴董雲裳，在兩岸方面，台灣總統蔡英文溫和、穩健、對中國大陸保持善意，但中方卻沒有正面的回應；陳菊說，她支持蔡總統的政策，也希望美方給予支持。董雲裳說，台美雙方有互信，更有共同的自由、民主、人權的價值；她看到蔡總統戮力改革，並且積極讓全世界聽到台灣人的聲音。她完全了解改革的困難，也很欽佩蔡總統推動改革的視野。

陳菊十九日至廿一日訪華府，廿一日全天的「私人行程」備受關注；陳菊臉書指出，廿一日華府因大雪聯邦機構停班，但國務院說約會不變，陳菊與董雲裳、經濟暨商業事務首席副助卿麥費特（Brian McFeeters）、亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）會面。

副助卿麥費特則提醒，美台經濟合作的三大重點分別為，希望美國公司能夠在台公平投資、公平銷售；保護智慧財產權；加強高層技術（物聯網、ＡＩ等）的合作。

最後，陳菊送董雲裳一條排灣族的琉璃珠手鍊，表示這條「眼睛之珠」，據說有守護的功用。董雲裳戴上後說，她已經感覺到被保護了。

陳菊結束華府行程後，廿二日上午將在巴爾的摩參訪水岸二點○改造計畫，廿三日赴賓州費城市政參訪，廿四日至紐約九一一紀念館獻花致意，廿五日返台。