整頓警察出怪招 柯文哲跑到派出所「批公文」

柯文哲出奇招，進駐派出所整頓風紀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

每天忙得嗡嗡嗡的台北市長柯文哲，最近還兼職當派出所所長；不是角色扮演，而是真的進駐派出所，且一連四個晚上，最久待了三小時，讓上任沒多久的市警局長陳嘉昌幾乎嚇到吃手手。

柯Ｐ進駐派出所，不是為了基層員警的年輕選票，而是因為中山警分局中山一派出所本月12日發生員警涉包庇酒店媒介性交易的嚴重風紀案，所長及三名員警涉貪，於14日下午遭法院裁定收押，柯市長14日當晚就「秘密進駐」中山一派出所。

據了解，14日晚間，北市警察局長陳嘉昌出席一場餐會，剛敬了在座賓客一杯酒水，只見幕僚匆忙跑上前咬耳朵。陳嘉昌得知市長大人已在中山警分局中山一派出所巡查，立刻向在座人士說抱歉，趕到派出所陪同。之後，柯文哲又連續三日在未告知陳嘉昌情況下，由隨扈陪同到中山一派出所。

中山一派出所本月爆發風紀案時，外頭聚集大批媒體。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

柯文哲突襲派出所 「你們不用招呼我」

柯文哲總是向派出所內的員警說：「不需要招呼我，你們繼續做事。」隨即上二樓辦公室，獨自批改自己帶去的公文，公文批完了後就自顧自地看書。所內員警見了「大長官」光臨，巴不得能立刻走避，跑不掉的就只能專心做自己的事，不敢與市長多說話。

其實，柯文哲對警風紀問題相當在意，尤其去年底萬華警分局爆發包庇賭場案、今年初中山警分局又爆發風紀案，讓柯文哲相當震怒。他在15日上午就對媒體說「如果只是一個人的行為，那就是個人行為，但一個派出所被抓那麼多人，顯然是系統性問題，一定要處理。」

資深員警說，每當風紀案爆發後，都會有不少長官來督導，他們早習以為常，但市長親自進駐派出所，且一連四天都到，最長待了三小時、最短也停留半個多小時，這種作法相當罕見，也讓每個員警戰戰兢兢。

除了市長進駐派出所，市警局也展現整飭警風紀決心。中山警分局也在案發後立刻發布員警調動名單，只要在同一派出所任滿三年的警員或任滿兩年的巡佐，全都調整職務。

這一波，中山分局有56人職務異動，中山一派出所甚至一次調動十人。萬華分局武昌街派出所轄區昨天被市警局督察室查獲55台賭博電玩，所長也立即調非主管職缺。

另外，台北市警察局轄下的十四個警分局，最近陸續展開這幾年來最大勤區調整，連偏遠的南港警分局、文山二警分局都開始調整，市警局如此大動作，就是為了宣示這波檢討決心。

中山一派出所爆發風紀案，涉嫌的中山分局中山一派出所所長林崇成（左）等4名官警已被法院裁定羈押。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「大駕光臨」非首例 柯P對北市警失信心？

其實，柯文哲突然走入派出所並非首遭。去年曾多次趁活動空檔，到中山警分局大直派出所內批公文；去年台大校園暴力事件發生後，羅斯福路派出所所長遭撤換，隔天柯文哲就私下跑到羅斯福路派出所巡視。

另外，台北市信義警分局去年爆發警員栽槍栽毒事件後，柯文哲也親自跑到信義警分局，當著警分局長劉鴻烈的面前拍桌子，大聲斥責要求好好檢討。當時劉鴻烈請辭分局長職務自請處分，但北市警局及柯文哲讓劉繼續留任。

中山警分局爆發貪瀆案後，柯文哲多次親赴中山警局巡視，固然是柯文哲事必躬親的工作態度，但也反映出柯文哲對現今台北市警察局的處理不完全信任，必須到場親自「看一看」才能夠放心。

前警大教授葉毓蘭認為，市長可在進駐派出所時了解員警需求。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

葉毓蘭：與其「坐鎮」警局 不如了解員警需求

銘傳大學犯罪防治系講座教授兼系主任黃富源說，柯文哲的做法確實很創新，但除非能長期進駐一年，並具備整頓風紀案的專業，否則短期進駐成效有限。

黃富源說，以犯罪學理論的犯罪轉移（Displacement Effect of Crime）來看，市長坐在派出所，不會看到風紀案在眼前發生，因為犯罪會隨著時間、地點和類型轉移，要整頓風紀案必須有系統和完整計劃來預防。

前警大教授葉毓蘭指出，過去沒見過市長會在風紀案爆發後進駐派出所，他相信柯文哲出自善意，很想參與整頓警風紀的案件，但不如了解派出所員警的需求，像避免派出所「拉贊助」，例如警友會會導致派出所與地方人士過多金錢接觸，或給予年輕員警承租便宜的社會住宅。

葉毓蘭表示，如果租不起轄區高價的房子的員警遇上誘惑，是否會因此鋌而走險收賄？柯文哲進駐派出所內應多了解這些員警心聲，否則單坐在派出所沒有意義。