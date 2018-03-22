陳菊見美亞太副助卿董雲裳 董：台美安全合作會更加強

2018-03-22 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



率團訪美的高雄市長陳菊，今與美亞太副助卿董雲裳等美方官員會面，董雲裳對陳菊表示，台美在安全方面的合作，今後只會更加強，至於台灣參與國際組織，美國一貫支持，也將積極協助提高台灣的國際能見度。

陳菊稍早在臉書發文表示，華府大雪，今天聯邦機構停班，但美國務院說約會不變。在駐美大使高碩泰、立委劉世芳及賴瑞隆等人陪同下，她與美國國務院亞太事務代理助卿董雲裳（Susan Thornton）、經濟暨商業事務首席副助卿麥費特（Brian McFeeters）、亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）會面。

陳菊表示，外面大雪紛飛，但室內交流熱絡，「董雲裳憶起 2000年駐台期間，她在台安醫院生下小女兒，當時父母曾來台探望。前幾天她翻出她們一齊環島旅行的相片，對台灣充滿著思念。她說，台美友誼深厚，也是堅強的夥伴。」

陳菊向董雲裳表示，這次訪美主要是到CSIS智庫演講，分享高雄的城市轉型經驗以及台灣的民主轉型經驗。她的演講也提到蔡英文總統在內政方面啟動的改革很重要，非成功不可。在兩岸方面，蔡總統溫和、穩健、對中國保持善意，但中國卻沒有正面的回應。她支持蔡總統的政策，也希望美方給予支持。

董雲裳表示，台美雙方有互信，更有共同的自由、民主、人權的價值，她看到蔡總統戮力改革，並且積極讓全世界聽到台灣人的聲音。她完全了解改革的困難，也很欽佩蔡總統推動改革的視野。

董雲裳說，台灣只有2300萬人口，卻是美國第11大貿易夥伴，台灣對美國非常重要。台美在安全方面的合作，今後只會更加強，至於台灣參與國際組織，美國一貫支持，也將積極協助提高台灣的國際能見度。

副助卿麥費特則提醒，美台經濟合作的三大重點：（1）希望美國公司能夠在台公平投資、公平銷售；（2）保護智慧財產權（3）加強高層技術（物聯網、AI 等）的合作。

董雲裳也提到，北京對台灣的壓力日漸增加，應謀對策，而美國與台灣同為民主國家，應該站在同一陣線。