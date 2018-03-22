副總統盼日僑發揮影響力 助台日簽EPA

2018-03-22 20:18 中央社 台北22日電



副總統陳建仁。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 副總統陳建仁今天說，期盼日僑能運用在日本的影響力，適時協助政府促成台日合作，並協助政府與日本簽訂「台日經濟夥伴協議」（EPA），以增進彼此的經貿合作關係。

陳副總統今天在總統府接見「全日本台灣連合會回國致敬團」。

他提到，今年年初，台灣發生大地震，日本首相安倍晉三親筆寫下「台灣加油」，為花蓮地震受災的民眾加油打氣，令台灣人民感受無比溫暖，「這對台灣人而言，是真正的好朋友」。

副總統表示，台日兩國在各方面有許多相似之處，都是自由、民主、人權及人道主義的國家。雙方在觀光、教育、文化、商業貿易上若能有良好的交流與合作，相信對東亞情勢，能更加穩定。

陳副總統提及，台灣正積極爭取參與跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），推動與各國洽簽雙邊協定，期盼訪賓能運用在日本的影響力，適時協助政府促成台日合作，並協助政府與日本簽訂「台日經濟夥伴協議」（EPA），以增進彼此的經貿合作關係。

副總統指出，過去一年來，無論是聯合國大會以及周邊組織，或是「世界衛生大會」（WHA）、「國際民航組織」（ICAO）的議題，對台灣都有不公平對待，幸好有日本政府及海內外的社團友人積極為台灣發聲，讓國際社會瞭解台灣參與國際組織的貢獻及重要性。

副總統說，訪賓都是在日本重要的僑領，對於日本政府以及台灣的社團，都有很大的影響力，他期許訪賓能在海外繼續支持政府，讓更多日本友人及僑界知道台灣的處境，並協助政府推動台日兩國公眾外交及參與國際組織活動。

他強調，台日關係光靠政府的努力不夠、加上民間的努力仍嫌不足，更需要有日僑友人的共同打拚，才能創造彼此更堅實且緊密的關係。期盼大家能繼續支持政府，促進台日創造更緊密的友好合作，讓兩國情誼長長久久。