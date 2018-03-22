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法官戰諭威無故積案不審 監院通過彈劾

2018-03-22 20:04中央社 台北22日電

監察院今天表示，台中地院法官戰諭威於任職金門高分院期間，有7案共11次逾4個月以上未進行審理，無正當理由延滯案件，影響當事人權利，監察院今天通過彈劾。

監察委員林雅鋒、陳小紅提案彈劾戰諭威，認為戰諭威於任職福建高等法院金門分院期間，未能妥善管理所承辦案件進度，導致有7案共11次逾4個月以上未審理，無正當理由延滯案件審理，損及人民在司法上的受益權，影響當事人受公平審判的權利。

監察院今天審查通過，並公布全案移送司法院審理。

監委提出4點彈劾理由，戰諭威任職金門高分院期間，延滯案件不審理，違反「福建高等法院金門分院稽延案件自律基準」第2點第1款第1目規定，符合「法官法」第30條第2項第6款規定，核有重大違失。

監委說，法官受理案件，負有合法、公正、妥速及時處理的義務。戰諭威違反「法官倫理規範」第11條「法官應謹慎、勤勉、妥速執行職務，不得無故延滯或增加當事人、關係人不合理之負擔」的規定，失職情事甚為明確。

監委調查，戰諭威對於所承辦案件缺乏積極作為，置個案進度、結案時程與當事人權益於不顧，造成法官僅3人的金門高分院其他法官無法組成合議庭行言詞辯論，導致訴訟程序延宕，顯有怠失。

監委認為，縱使戰諭威在其他法院的辦案績效優良，但與構成本件違失行為無關，僅能作為處分輕重的參考，並不能免除戰諭威在金門高分院延滯辦案的責任。

監委說，戰諭威接受詢問時未積極配合調查，談到延滯案件進行，大多歸咎前手法官，戰諭威自稱案件已超過能力負荷，但在積案甚多的情形下，竟不優先辦理審判事務，反而頻繁回台參與研習，有愧於法官職責。

金門監察院福建
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