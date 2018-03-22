日本國會議員發表聲明文 力挺我參加WHA

2018-03-22 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本國會友我團體、日華議員懇談會今舉行總會改選幹部，新任會長古屋圭司並發表聲明，支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

共同聲明中寫到，WHA憲章明定健康是基本人權，不因種族、宗教、政治理念或經濟社會條件而有所偏差，他們由衷贊同其崇高理念。台灣是日本的老朋友，自2009年以來連續8年以觀察員身分參加WHA，身為全球防疫網路的一員，也不斷的積極貢獻，但去年卻未獲得來自世界衛生組織（WHO）事務局長的邀請函，明顯違背WHA憲章揭櫫的理念。

日華懇強調，國際之間的人員往來日益頻繁，去年台日互訪已經超過651萬人次，今年是SARS發生後第15年，台灣無法參加WHA將造成防疫缺口，日本必須寄予強烈關切。為求有效的防疫對策，全球衛生醫療合作非常重要，台灣以觀察員身分出席WHA不可或缺。日華懇強烈支持台灣應獲邀以觀察員身分出席WHA。