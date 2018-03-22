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韓國瑜向選民「借錢」打選戰 同志讚：頭不是禿假的

影／黃之瀚承諾台灣安全 吳解讀:肯定新南向

2018-03-22 16:38聯合報 記者李詠平╱即時報導

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚昨天出席美國商會謝年飯表示，美國對台灣的支持不會因為政黨不同而改變，也承諾對台安全，並讓台灣有能力捍衛它的民主制度，美國對這些目標的承諾無比堅定。外交部長吳釗燮上午表示，黃之瀚說法代表把台灣列入印太戰略中，也是肯定我新南向政策

美國商會謝年飯，總統蔡英文感謝台美交流。記者林洧旭攝
美國商會謝年飯，總統蔡英文感謝台美交流。記者林洧旭攝
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吳釗燮新南向政策國務院
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