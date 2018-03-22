黨產會查美金公債 藍：曾說無效為何要查

2018-03-22 17:05 中央社 台北22日電



中國國民黨行政管理委員會副主任委員李福軒今天表示，不當黨產處理委員會曾說國民黨持有的美金公債債票無效，為何要赴銀行調查？且調查前，未通知國民黨，作法粗糙。

不當黨產處理委員會去年調查國民黨轉帳撥用土地案，指國民黨獲利新台幣8.6億元，屬於不當取得財產，向國民黨追徵；國民黨去年8月打算繳付所持民國36年的美金公債實體債票與零散息票，估計現額約385億餘元，抵銷8.6億元行政處分，但遭拒絕。

李福軒下午受訪表示，不當黨產處理委員會3月8日行文中國信託，表示將於今天上午就國民黨持有的美金公債債票，進行證物調查。國民黨經由中國信託告知才知道，黨產會做法太粗糙，不尊重債票所有人。

他表示，黨產會委員連立堅、楊偉中、李福鐘等人上午10時前往中國信託，經過將近2小時調查，隨機抽查國民黨持有的美金公債債票，發現有部分無印花或印花脫落，還有部分出現焦黑熏痕。

李福軒說，連立堅等人在過程中並未說明調查目的，既然黨產會曾說這些美金公債債票無效，為何要調查；對於黨產會調查行動，國民黨不予置評。

黨產會人士上午表示，由於國民黨仍希望以美金公債來抵銷8.6億元，因此上午連立堅帶隊，與古典金融史、公債專家前往了解票號連續、發行斷點等細節，純粹是一個會勘行程。

黨產會相關人士表示，上午前往調查，最主要是要瞭解當時國民黨如何取得這些美金公債，包括當時美金公債如何流通、保存，甚至於如何到國民黨的手中。相關人士說，此行有助於調查，不過，還需要其他的佐證資料，目前尚未完成相關調查。