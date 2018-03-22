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韓國瑜向選民「借錢」打選戰 同志讚：頭不是禿假的

謝長廷出席委員會報告台日漁船紛爭

2018-03-22 16:27聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

立法院外交及國防委員會今天邀請駐日代表謝長廷（右）、外交部長吳釗燮（左）等人列席。記者鄭清元／攝影

立法院外交及國防委員會今天邀請駐日代表謝長廷（右）、外交部長吳釗燮（左）等人列席...
立法院外交及國防委員會今天邀請駐日代表謝長廷（右）、外交部長吳釗燮（左）等人列席。記者鄭清元／攝影
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立法院外交及國防委員會今天邀請駐日代表謝長廷（右）、外交部長吳釗燮（左）等人列席...
立法院外交及國防委員會今天邀請駐日代表謝長廷（右）、外交部長吳釗燮（左）等人列席。記者鄭清元／攝影
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謝長廷出席委員會報告「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作...
謝長廷出席委員會報告「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作為與台日海權爭議相關談判現況與進程」。記者鄭清元／攝影
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謝長廷出席委員會報告「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作...
謝長廷出席委員會報告「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作為與台日海權爭議相關談判現況與進程」。記者鄭清元／攝影
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吳釗燮立法院謝長廷
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