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查諷扁行動劇 邱太三：與違法失職無關

2018-03-22 15:39中央社 台北22日電

法務部長邱太三今天出席立院委員會，被問到對監委陳師孟調查檢察官編導「諷扁行動劇」一事的看法。邱太三說，尊重監委職權，但行動劇跟違法失職沒有任何的關聯。

「諷扁行動劇」是在2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁，陳師孟認為司法官蓄意影響社會輿論，影響台灣的國際形象，因此申請自動調查相關機關有無行政違失責任。這也是陳師孟上任監委後的第一個調查案件。

邱太三今天到立法院司法及法制委員會報告法務部業務時，被國民黨籍立委孔文吉問到對監察委員陳師孟調查諷扁行動劇的看法。

邱太三表示，如果監委依法執行職務，彼此當然要互相尊重，但監委辦的應該是違法失職，現在不知道行動劇是不是違法失職，要看監委將來的調查方向而定，「如果我來看，這當然跟違法失職沒有任何的關聯。」

邱太三說，節目的內容可受公評，不同的人會有不同的感受，但如果作為懲處理由有點牽強，會重視檢察官的基本權益。

國民黨籍立委吳志揚則表示，監察院當然可以監督司法，但前提是要違法失職，慶祝大會表演並非檢察官職務，何來失職可言，如果沒有違法失職，監委憑什麼調查人家。

吳志揚要求法務部，尊重監察院職權但不能示弱，也提到因陳師孟調查行動劇的影響，出現護司法公投聯盟，法務部應該更積極推動妨礙司法公正罪。吳志揚問陳師孟的作為算不算妨礙司法，邱太三則說，「不曉得」。

民進黨籍立委許智傑則提到，韓國前總統全斗煥、盧泰愚都被判刑也都被特赦，前總統陳水扁被關了約6年，基於撫平社會傷痕及對國家元首的尊重，法務部可否積極思考特赦陳水扁的可能，並仿效美國成立赦免諮詢辦公室研究特赦案。

邱太三回應，特赦是憲法賦予總統的權力，且所需考量面向太廣，赦免諮詢辦公室應該設在總統府底下，會將委員的意見向上呈報。

許智傑還舉韓國節目機智牢房生活、送明星進監獄及日本戲劇法醫女王為例，要法務部改變政令宣導的方式。邱太三則允諾，會找文化部長鄭麗君研究如何鼓勵影視媒體運用司法題材拍攝節目。

法務部長邱太三今天出席立院委員會，被問到對監委陳師孟調查檢察官。聯合報系記者王聖...
法務部長邱太三今天出席立院委員會，被問到對監委陳師孟調查檢察官。聯合報系記者王聖藜／攝影
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邱太三陳師孟吳志揚
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