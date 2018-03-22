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美中台關係 蔡得勝：台應思考發揮最大效能

2018-03-22 13:56中央社 台北22日電

前國家安全局長蔡得勝今天說，最近台灣在國際上有很多突破，大家應給執政黨掌聲，但對美國而言，中共重要還是台灣重要？「我們永遠都是一個棋子」，要思考如何發揮最大效能。

國家政策研究基金會上午召開「中共兩會後對外和對台政策之影響」記者會，蔡得勝會中表示，中國國家主席習近平已成功將自己塑造成中國大陸最有權勢的人，尤其將最得力心腹放在黨政要位上，未來將更集權、執行力更強；未來幾年，中國大陸整體國力將明顯提升，處理台灣的能力也將更強。

他說，在兩岸關係持續僵持、惡化下，台灣將面臨國力更強、籌碼更多與壓力更大的威脅者，台灣的涉外活動、經濟磁吸與弱化、台灣內部對立氛圍將更嚴重。

蔡得勝表示，習近平在福建、浙江與上海工作20年，較中共更多領導者了解台灣，習近平「知台」但不一定「友台」；習近平是強烈民族主義者，「一中反獨」意志相當堅強。

他認為，習近平未來對台政策緊與鬆、和與鬥，端視習近平對台灣主政者的政策走向及信心而定，在目前兩岸互信基礎薄弱、中共對台走獨疑懼不減反增氛圍下，中共對台政策已轉向「單邊化」操作，習近平對台、對外政策將放在「中國夢、強國夢」大框架下應處。

蔡得勝表示，最近台灣在國際上有很多突破，大家應給執政黨一點掌聲，但不要高興太早，台灣有何籌碼讓美國高度關注？對美國而言，究竟中共重要，還是台灣重要？其實大家心中有數，「我們永遠都是一個棋子」，如何發揮最大效能，要仔細思考。

淡江大學國際研究學院長王高成表示，中國大陸兩會後應會積極推動習近平的社會主義現代化強國之路，兩岸情勢與台灣外交處境偏向不利，壓力會越來越大。

他說，台灣外交與兩岸關係發展息息相關，兩岸關係好，台灣有很多外交突破；如果兩岸關係不好，會影響台灣外交空間，過去1年多來就是這樣。

王高成表示，美國在打「台灣牌」，中共早已注意到美國意圖，習近平的全國人民代表大會閉幕式致詞就是針對「台灣旅行法」，中美較勁正在上升中。

習近平在人大閉幕式致詞表示，實現完全統一是中華民族「根本利益」，「每一寸領土都絕對不能，也絕對不可能從中國分割出去」，「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的」。

習近平中共蔡得勝
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