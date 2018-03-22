新任檢察總長 江惠民呼聲高

2018-03-22 14:11 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



台中高分檢檢察長江惠民。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

檢察總長顏大和將於5月任滿，繼任人選外界關注。總統府發言人林鶴明表示，對於檢察總長人選，蔡英文總統會有全面而嚴謹的審酌，一旦有確定人選，會對外公布。黨政人士透露，新任檢察總長，台中高分檢檢察長江惠民出任的機率很高。