前國安局長蔡得勝：陸惠台措施有殺傷力

2018-03-22 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



國安局前局長蔡得勝今提醒，大陸近日片面推出的惠台31項政策，對台灣人才、科技、資金吸納具一定影響力，對分化台灣官民、弱化台灣經濟競爭力有一定殺傷力，蔡政府應有應對作為，不要錯誤認為「美中關係不好，台灣就會更好」。

中國國家主席習近平權力地位更鞏固。國民黨智庫今天舉辦「中共兩會後對外和對台政策之影響」記者會，就大陸兩會結束後，對我方外交與兩岸政策影響。

蔡得勝在會中表示，習近平是強烈民族主義者，貫徹「一中反獨」意志堅強，在習「中國夢、強國夢」願望下，我方對兩岸未來發展主導權將更顯嚴峻；蔡政府若自甘為美國對中鬥爭棋子，恐讓台灣在未來美中台關係間更無籌碼叫牌。

蔡得勝表示，兩會之後，習近平已將自己塑造為中國大陸前國家主席毛澤東、鄧小平後，中國大陸最有權勢的人，在習強大壓力與兩岸當前不友好氛圍下，我方涉外活動與經濟競爭力，將面臨更嚴峻挑戰。

蔡得勝說，未來大陸對台政策將更「單邊化」操作，台灣民主對大陸已無吸引力；若蔡政府明白主張台獨，當前的國際氛圍，或許還不利於中國大陸對台用武，但外交戰場上中國大陸已足夠重挫台灣。

與談的淡江大學國際研究學院院長王高成分析，習近平在兩會後權力更加穩固，對台將更落實「反獨促統」政策，若政府持續向美國傾斜，當前兩岸關係又無法穩定互動下，台灣外交處竟將愈來愈困難，我國與教廷關係就可能生變。