馬英九領銜護司法公投 連署書送中選會

2018-03-22 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



由前總統馬英九領銜，律師陳長文發起的「護司法公投」，已蒐集2876張連署書，超過提案門檻，護司法公投聯盟上午由聯盟執行長羅智強（中）與馬辦發言人徐巧芯（右）等人將連署書送交中選會。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

前總統馬英九領銜、律師陳長文發起的「護司法公投」蒐集2876張連署書，超過公投法規定的1880份提案門檻，今天送交中選會清點。馬英九辦公室表示，馬英九對連署已超過提案門檻感到欣慰，盼在陳長文推動下，還台灣司法一個純淨的偵審空間。

馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，陳長文日前發起「護司法公投」，邀請馬參與連署，並考量馬卸任元首的身分，主動將馬英九安排為掛名領銜；馬英九尊重陳長文的善意，也欣慰陳長文發起的公投，已經超過提案門檻。

護司法公投聯盟執行長羅智強表示，在一般民主法治國家，都有妨礙司法公正的規定，在台灣妨礙司法公正行為可分為權和錢的影響力，錢的部分有貪汙、收賄等法制規定可處罰，但權力對妨礙司法的影響，是台灣法制中的漏洞， 就像最近監委陳師孟妨礙司法的行為，為什麼陳可以這麼囂張？就因為陳不怕制裁，根本沒有法律約束。

羅智強說，目前第一階段公投連署書有近3000份，送中選會進行程序，通過之後就要進入第二階段28萬份的連署，第二階段是比較辛苦，因此後續也會提出具體作法，在宣傳和組織方面，除了馬辦之外也有新發布的執行委員加入聯盟。

聯盟執行委員張斯綱表示，目前國內對司法滿意度是所有政府裡面施政滿意度中最低的，蔡總統也聲嘶力竭要司法改革，開這麼多會看起來還是沒用，就像前幾天趙建銘台開案越判罰越少，人民對司法高度不信任感，第二階段連署書要更多，讓蔡英文聽到人民的呼聲。