五百萬競選經費收據太簡陋？柯Ｐ：也是有憑有據

2018-03-22 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



前柯文哲競選辦公室總幹事姚立明日前在政論節目上爆料，2014年競選市長期間，柯文哲競選經費帳目混亂，甚至出現一張五百萬元的收據，但卻是類似雜貨店的「免用統一發票收據」。