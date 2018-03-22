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五百萬競選經費收據太簡陋？柯Ｐ：也是有憑有據

2018-03-22 12:51聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

柯文哲競選辦公室總幹事姚立明日前在政論節目上爆料，2014年競選市長期間，柯文哲競選經費帳目混亂，甚至出現一張五百萬元的收據，但卻是類似雜貨店的「免用統一發票收據」。

今早柯文哲出席活動被現場媒體追問此事，柯文哲僅笑回「哈，雜貨店，不是雜貨店啦，也是有憑有據」，不等媒體詢問，柯文哲快速走上車離開，一旁幕僚則不斷重複回答「我們先確認一下那收據是真的，還是假的」。

台北市長柯文哲今早出席大專院校禁用一次性及美耐皿餐具記者會，會中視察該政策相關成...
台北市長柯文哲今早出席大專院校禁用一次性及美耐皿餐具記者會，會中視察該政策相關成果。記者陳靖宜／台北報導
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柯文哲姚立明統一發票
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