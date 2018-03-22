民法同婚修法停擺 同志：執政黨想捱過兩年

2018-03-22 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



贊成同婚與反同婚的團體本週六將在台南的街頭互嗆，而在台南發起彩虹遊行的總召楊智達表示，大法官雖然通過同婚釋憲，要求政府應該在兩年內修法，但以目前的情況看起來，由於兩年都遇到選舉，執政黨應該是想要捱過這兩年，不太可能主動提修法。

長期參與國內同志議題的楊智達表示，期限是到2019年5月，雖然即使不修法，大法官釋憲案也會在兩年之後照常生效，也就是同志仍然有結婚的權利，但總是遺憾。

他表示，即使大法官宣告民法未保障同志結婚為違憲，因執政黨至今未有修法方向，反同團體趁隙發起公投連署要求性別平等教育刪去同志相關內容，因此全台各地的婚姻平權與挺同團體，將在各縣市陸續發起遊行，表達抗議。

台南市包括親子共學教育促進會、成大 TO．拉酷社等親子、學生團體攜手組成聯盟，發起台南彩虹遊行，以《親子同遊》為主軸，號召市民 3/24（六）一同上街，跨世代串聯支持性別平權，向下紮根落實性別平等教育，同時也向上連結，開啟與上一代對話的橋樑，一起看見多元性別的存在。