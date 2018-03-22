完成下鄉訪視 賴清德：盼縮短中央及地方距離

2018-03-22 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



為落實蔡英文總統的「前瞻基礎建設計畫」和「長照2.0」政策，行政院團隊從離島、東部、南部等逐一縣市舉辦座談，行政院長賴清德昨與台北市長柯文哲座談，完成下鄉行程最後一站。賴清德今天在行政院會中感謝各縣市府協助，他強調，下鄉結束不代表任務已經完成，相關部會務必站在積極協助地方解決問題的角度，迅速確實地予以研議及回應。

行政院副發言人丁允恭轉述，賴清德在行政院會中表示，在本次下鄉訪視行程中，相信各位首長一定更加掌握各地的民情，也更能深刻體會到非直轄市缺人缺錢、人口不斷流失的嚴重情況。

賴清德表示，行政院今年三大施政主軸之一的「均衡台灣」，除了要在法制面向努力外，也希望藉由此次訪視，建立一個管道，縮短中央及地方距離、提高行政效率，讓中央和地方政府能夠共同合作，一起解決各項問題，讓台灣能夠持續進步。

賴清德表示，下鄉結束不代表任務已經完成，我們從走訪各縣市所帶回來的地方意見與需求，相關部會務必站在積極協助地方解決問題的角度，迅速確實地予以研議及回應，如此方能讓政府施政更貼近民意。