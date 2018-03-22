【即時短評】陳致中初選衝第一 「新勇哥」幫大忙

2018-03-22 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



民進黨高雄市議員初選很受注目的第10選區前鎮、小港區民調結果公布，前總統陳水扁的兒子陳致中「不意外」的獲得最多支持。這反映了前鎮、小港區挺綠選民多年來對扁家的支持仍在，也展現陳水扁深厚的基層影響力，尤其民調之前陳水扁站上造勢台擁抱陳致中，更稳住選民對扁家的支持，也讓扁家有了重返政治舞台的機會。

陳致中8年前以全市最高票3萬2947進入議會，今年再參選市議員，同黨參選人很擔心他的票數衝太高，他因此更謹慎，一直強調選舉「靠自己」，今非昔比，基層拜票走得更積極。

保外就醫的陳水扁看在眼裡，難免為陳致中緊張，「多少」幫兒子的忙，看看選區內的「老朋友」，和朋友連line，寫些「新勇哥物語」讓更多人「看到」陳致中；參加陳致中最後一場造勢晚會還上台給兒子大大的擁抱，感動很多台下的支持者；昨天晚上民調，扁在白天寫了「親自拜託」的手稿讓陳致中透過網路、line做最後衝刺，可說用心良苦。

陳水扁保外就醫以來，這是扁家參與的第一場選舉，透過選舉，可以檢視扁和扁家獲得的支持度。因司法案件，扁的聲望無法與當台北市長和第一任總統任內相比，他入獄和保外就醫以來，陳致中除了在8年前的議員選舉中高票當選，之後的政治路並不順利，2014年立委選舉以無黨籍參選，不但自己落敗，還拉下民進黨提名的郭玟成，2016年陳致中雖準備再參選立委，最後顧全民進黨大局，退出選局，由現任立委賴瑞隆臨陣上場。