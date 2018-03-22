打臉詹順貴 徐國勇：深澳備載容量不只增加0.1%

2018-03-22 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



深澳燃煤發電廠爭議，投下關鍵票讓環評過關的環保署副署長詹順貴，批評經濟部「躲在環評保護傘下避責」，詹也說不蓋深澳電廠的備載容量只差0.1%，質疑經濟部沒說清楚。行政院發言人徐國勇今天說，目前北部的用電與發電量有6%的缺口，深澳電廠興建有必要性，他也澄清深澳電廠興建後的備載容量不只增加0.1%。

徐國勇表示，深澳電廠的興建有必要性，北部現在大概用電量占台灣發電量40%左右，但發電量只有百分之34%，有6%的缺口，再加上協和電廠，將在很快的未來退役，在此狀況下，北部的發電與用電落差會加大，對均衡台灣不太好。

徐國勇說，因為這6%的落差，必然是要南電、或中電北調，但中南部電力運送到北部，會產生一些耗損，也會造成南北的失衡。行政院長賴清德在施政報告中的主軸，有提到「均衡台灣」，對於基礎建設部分要均衡，若以此觀點來看，深澳電廠有興建的必要。

徐國勇表示，詹順貴有提到經濟部要出來說明，經濟部昨已發新聞稿說明，經濟部長沈榮津昨也親自開記者會說明深澳電廠興建的必要性，因此沒有衝突的地方。