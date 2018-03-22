川普簽署台旅法 賴清德：有助進一步深化台美交流

2018-03-22 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



美國總統川普上周簽署「台灣旅行法」，鼓勵美台各層級官員互訪。行政院長賴清德今天在行政院會表示，感謝美國民間、政府部門與國會長期以來對台灣在各領域的堅定支持，台灣旅行法將有助進一步深化台美兩國的交流。