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憂桃市長初選民調有弊 楊麗環要選民回報將送禮

2018-03-22 12:07聯合報 記者張裕珍╱即時報導

國民黨桃園市長黨內初選將於25日起一連3天進行電話民調，3名參選人之一、前立委楊麗環憂心基隆民調誤植重演，今早開記者會呼籲屆時接到民調電話的民眾向其服務處「回報」，將送一只有師父加持的吊飾，價值十多元，只希望民調公司展現公信力，選民支持誰都沒有影響。

針對楊麗環作法，國民黨桃園市黨部回應，直指此舉是先入為主、預設立場的做法，只會讓中間選民反感，也會被對手嘲笑，不僅嚴重傷害國民黨的形象，造成社會觀感不佳，也認為有誤導選民操作民調之嫌，黨部嚴厲譴責。

黨部指出，辦理民調是藍綠兩黨通用方式，3名參選人也都有共識，也會派出觀察員到場監督，楊麗環沒有理由質疑民調公信力，或主觀認定會出現所謂的弊端，做法已經違反國民黨直轄市長候選人提名登記公約規定，籲懸崖勒馬。

國民黨最早表態要參選桃園市長的楊麗環，有鑑於初選電話民調在即，她今天表示，基隆先前發生初選民調誤植數據的烏龍引發爭議，也重創民調公信力，連新北市長參選人周錫瑋也不免質疑「叫我怎麼相信民調？」都讓人憂心。

楊麗環說，為求防範未然，籲請桃園市民若在黨內初選民調時間，25日至27日內有接到民調電話，立刻回電至楊麗環競選服務處，並留下姓名、住址、市內電話、民調時間與民調單位名稱與所回答市長支持對象，以利建立資料庫。

「選民回報支持誰都沒有關係」，楊麗環說，此舉並非針對誰，最主要是針對民調公司，將依回報所得民調數據，和最後市黨部公布的民調結果進行比對，「就能判讀民調是否公正，具有公信力」，減少民調被有心人操弄的可能性。

楊麗環強調，若發現有舞弊情事，就能立即將服務處所建立的數據資料和民調公司錄音光碟進行比對，「不是懷疑，是為了自保」，也不擔心會有選民來亂，大家都對選舉很重視，也希望另2名參選人陳學聖與魯明哲也響應加入。

選民回報後協助建立資料庫後，楊麗環服務處將逐一發送紀念品，楊麗環說，紀念品是一只吊飾，由師父加持過，「價值十多元，符合選罷法文宣品規定」；桃園市長黨內初選民調為25日至27日，連三天晚上6點半到9點半。

國民黨桃園市長黨內初選3名參選人之一、前立委楊麗環憂心基隆民調誤植狀況重演，今天...
國民黨桃園市長黨內初選3名參選人之一、前立委楊麗環憂心基隆民調誤植狀況重演，今天早上開記者會，呼籲屆時接到民調電話的民眾向其服務處「回報」，將送一只有師父加持的吊飾，價值十多元。記者張裕珍／攝影
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國民黨桃園市長黨內初選3名參選人之一、前立委楊麗環憂心基隆民調誤植狀況重演，今天...
國民黨桃園市長黨內初選3名參選人之一、前立委楊麗環憂心基隆民調誤植狀況重演，今天早上開記者會，呼籲屆時接到民調電話的民眾向其服務處「回報」，將送一只有師父加持的吊飾，價值十多元。記者張裕珍／攝影
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國民黨桃園市長黨內初選3名參選人之一、前立委楊麗環憂心基隆民調誤植狀況重演，今天...
國民黨桃園市長黨內初選3名參選人之一、前立委楊麗環憂心基隆民調誤植狀況重演，今天早上開記者會，呼籲屆時接到民調電話的民眾向其服務處「回報」，將送一只有師父加持的吊飾，價值十多元。記者張裕珍／攝影
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