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馬英九領銜護司法公投 提案連署今交中選會

2018-03-22 10:40聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

前總統馬英九領銜、律師陳長文發起的「護司法公投」，日前已蒐集2876張連署書，超過公投法規定的1880份提案門檻。護司法公投聯盟今天上午將連署書送交中選會清點。馬英九辦公室表示，馬英九對連署已超過提案門檻感到欣慰，盼在陳長文推動下，還台灣司法一個純淨的偵審空間。

馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，陳長文日前發起「護司法公投」，邀請馬前總統參與連署，並考量馬英九卸任元首的身分，主動將馬英九安排為掛名領銜；馬英九尊重陳長文的善意，也欣慰陳長文發起的公投，已經超過提案門檻。

徐巧芯說，馬英九一向主張，台灣司法應公正獨立、不受政治力干擾，也樂見陳長文發起的公投，在陳的號召及持續推動下，能還台灣司法界一個純淨的偵審空間。

護司法公投聯盟執行長羅智強表示，在一般民主法治國家，都有妨礙司法公正的規定，在台灣妨礙司法公正行為可分為權和錢的影響力，錢的部分有貪污、收賄等法制規定可處罰，但權力對妨礙司法的影響，是台灣法制中的漏洞， 就像最近監委陳師孟妨礙司法的行為，為什麼他可以這麼囂張地做這些事，就因為他不怕制裁，根本沒有法律約束。

羅智強說，目前第一階段公投連署書有近三千份，送中選會進行程序，通過之後就要進入第二階段28萬份的連署，第二階段是比較辛苦，因此後續也會提出具體作法，在宣傳和組織方面，除了馬辦之外也有新發布的執行委員加入護司法公投聯盟。

聯盟執行委員暨新北市議員參選人江怡臻表示，第一階段目前順利結束，第二階段需要更多的連署票數，現在也在地方跑選舉，藉由宣傳和組織一起進行，希望所有認同護司法聯盟理念的朋友，不分黨派一起加入連署行列。葉元之說，司法是民主國家中非常重要的一部分，民眾對政府的不滿，同時也對司法有更高的期待，在地方積極推廣這樣理念，邀民眾一起響應。

聯盟執行委員張斯綱表示，目前國內對司法滿意度是所有政府裡面施政滿意度中最低的，蔡總統也聲嘶力竭要司法改革，開這麼多會看起來還是沒用，就像前幾天趙建銘台開案結果出爐是越判罰得越少，人民對司法高度不信任感，第二階段連署書要更多，讓蔡英文聽到人民的呼聲。

馬英九辦公室發言人徐巧芯(右一)、護司法公投聯盟執行長羅智強(中)等人，一同將近...
馬英九辦公室發言人徐巧芯(右一)、護司法公投聯盟執行長羅智強(中)等人，一同將近三千份連署書交送中選會。記者林麒瑋／攝影
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馬英九辦公室發言人徐巧芯(右)、護司法公投聯盟執行長羅智強(左)，一同將近三千份...
馬英九辦公室發言人徐巧芯(右)、護司法公投聯盟執行長羅智強(左)，一同將近三千份連署書交送中選會。記者林麒瑋／攝影
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馬英九辦公室發言人徐巧芯(中)、護司法公投聯盟執行長羅智強(右)，一同將近三千份...
馬英九辦公室發言人徐巧芯(中)、護司法公投聯盟執行長羅智強(右)，一同將近三千份連署書交送中選會。記者林麒瑋／攝影
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公投馬英九陳長文中選會
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