談漁船遭追逐 謝長廷：日方拿出證據 照片有兩隻魚

2018-03-22 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



日本公務船噴水追逐我國籍漁船，駐日代表謝長廷今天表示，在協議海域捕魚沒問題，但在協議範圍外就比較有風險，也說我們聽到事件之後立刻去抗議，但日方拿出照片證據，照片中有我國漁民和兩隻魚，基於外交信賴，我們相信日方的證據，所以停止抗議。

謝長廷今天到立法院外交及國防委員會，報告本月初日本公務船噴水追趕我國籍東半球28號漁船事件的相應作為等，一早和外交部長吳釗燮一同抵達委員會；謝長廷上次到委員會報告是去年11月初，他今天說，他往好的方面想，立院同仁有的人很想念他，要他回來。

謝長廷說，4日新聞出來後，5日一早就跟日本的對口單位表示我們關切，當天中午就去抗議，而日本交流協會因為我們當天有先通報，所以他們也收集了資料，表示尊重我們抗議的權利，但他們不接受，說自己是依法執行公務。

謝長廷說，代表處第一時間站在維護主權的立場，相信漁民的話，6日日方拿出照片，照片中有在釣魚，「又有兩條魚」，不過照片不會動，其實代表處還可以再講下去，「魚搞不好是剛好跳上來又跳下去」，但我們無法提出反證，再加上基於外交信賴，我們就不再抗議，不然我們若說照片不會動，日方一定會拿出錄影帶，「日本人做事很嚴謹的」。

謝長廷說，我們有向日方抗議，但日本也有抗議，我們不接受；雙方在協議海域捕魚沒問題，但還是要報備，但協議範圍外就比較有風險，我們之間的僵局要靠會議慢慢解決，透過一次次的協議，或許協議海域範圍會擴大，若完全不協議，我們的經濟海域會到沖繩，日本的會到雲林，「那不可能嘛」，通常海域有爭議都是這樣，他們內部有溝通。