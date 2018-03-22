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游梓翔批陳明通「陳教授傷害了所有教授的形象」

2018-03-22 09:18聯合報 記者楊德宜╱即時報導

陸委會主委陳明通20日回立委「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，引起討論。世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，陳教授傷害了所有教授的形象。

游梓翔說，陳明通或許認為這是個「神回應」，一招就讓立委無法拿過往言論來質詢他。但這種把「換了位子就換腦袋」當個大道理說的表現實在太奇特了，於是後來媒體訪問時，就有人先問他「今天是陳主委還是陳教授」，他竟又認真地論述了一下，說「陳主委才能到這裡來」、「陳教授的研究是公共財」、「陳主委當然也能參考陳教授的研究成果」。

游梓翔表示，如果「陳教授」寫的是兩岸交流的論文、主張的是與兩岸交流的觀點，現在當了「陳主委」，某些做法違背了自己的主張，當然必須說明是受到什麼高層政策的限制？是環境發生了什麼改變？管你是「陳教授」或「陳主委」，你總是同一個「陳先生」，大家要的是「陳先生」對自己的「髮夾彎」給個說法。大家也要聽聽「陳教授」無法說服「陳主委」的理由。

但陳主委選擇用一句「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」來回應，游梓翔說，這句話等於是在說：我當「陳教授」時候寫的東西不算、做的政策建議不算，因為那時候我不是「陳主委」啊。說的更簡單一點，教授所寫的聽聽就好，等到真的到了某個位置上，就通通不算數了。

游梓翔向陳明通喊話：陳先生，您當然因為是「陳主委」才能到立法院，但您難道不是因為是「陳教授」才能變成「陳主委」嗎？只因為不想面對自己過去的言論，您不僅傷了「陳教授」的形象，也把所有教授的形象都傷害了。

陸委會主委陳明通20日回立委「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，引起討論。記者曾學...
陸委會主委陳明通20日回立委「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，引起討論。記者曾學仁／攝影
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游梓翔陳明通世新大學
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