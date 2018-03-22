親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二重啟救缺電
藍綠各黨拚選戰
台灣旅行法生效
賑災款遭疑濫用
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

北農爭議 監委約詢陳景峻、吳音寧

2018-03-22 02:09中央社 台北21日電

北農總經理吳音寧。圖／聯合報資料照
北農總經理吳音寧。圖／聯合報資料照
分享
針對北農爭議，監察委員林雅鋒調查台北農產運銷股份有限公司，今天依調查報告結果，約詢北農總經理吳音寧等人，林雅鋒說，主要是追蹤改善情況，若有需要會再另提調查報告。

北農在農曆年連續休市，造成菜價暴跌，引發爭議。林雅鋒說，蔬果運銷一旦無法正常運作，對民生影響甚大。

為了釐清北農爭議，台北市政府農產運銷公司董事長陳景峻、總經理吳音寧、北市府市場處及農委會等官員，今天到監察院接受約詢。

林雅鋒受訪指出，主要是根據調查意見追蹤，如有需要，會再提調查報告，近期內會有結果。

林雅鋒先前針對105年間北農董事改選衍生人事爭議等問題，曾申請自動調查，並於去年12月提出調查報告，認為北農屬於公用事業性質，雖然民營股份超過50%，但北市府和農委會持股仍有4成6，難道真的是一般民營公司嗎？她認為北農應有更多的政府監督。

這份報告指出，北農本質與法律規範均是公用事業性質，但中央與地方主管機關僅將北農視為一般民營公司，未善盡監督責任，顯有違失，亟待改進。北農現行官股代表與總經理的選任，是否適當並能確保政府政策的執行，相關制度仍有檢討空間。

調查報告提到，部分公股代表董事與常務董事是選任，非公務員擔任，同時具有業者身分，官股人選是否適當有疑義。官股董事有兼具業者身分者，於董監事會議中若遇到公益與業者利益產生衝突時，農委會及廣大民眾或消費者如何能期待雙重身分的董事願意配合政府政策。

調查報告說，北農第12屆總經理遴選結果，據台北市政府函復說明，除農委會推薦人選吳音寧外，其餘人選投票結果的總分均為負分，未記載相關理由，可見台北市相關遴選的人員組成與程序設計，是否真正符合公平原則不無疑慮，行政院應重視此問題。（編輯：林淑媛）

北農農委會吳音寧
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

中國大陸取消國家主席任期制 蔡總統說話了

2018-03-21 18:10

柯P指政府「分工不合作」 賴揆：一起解決問題

2018-03-22 00:48

謝金河：不管陸惠台或弱台 台灣應拿回發球權

2018-03-21 19:22

觀察站／賴柯過招 都有要答的問卷

2018-03-22 00:48

國安團隊整隊上路…總統初步練兵 成果待驗證

2018-03-22 00:10

新任檢察總長 江惠民呼聲高

2018-03-22 00:27

陳菊：台灣對美有期待 但不能依賴

2018-03-21 23:37

爭取入CPTPP 蔡總統：加強和成員國互動

2018-03-21 22:23

翡翠水庫取水專管費各出一半 賴柯會當場簽協議書

2018-03-21 22:04

化解亞泥案展限爭議 首次「三方會談」25日登場

2018-03-21 19:47

為加強合作研究 英政府首度編預算讓台學者赴英研究

2018-03-21 18:55

影╱一例一休勒脖挨告 王定宇致歉陳宜民達和解

2018-03-21 18:49

朱立倫率團啟程前往長三角訪問

2018-03-21 17:35

影／賴清德下鄉 最後一站會柯文哲

2018-03-21 17:21

柯文哲昨想翻臉討錢 今見賴揆態度大轉變

2018-03-21 17:11

【重磅快評】諷扁劇司法官道歉？ 這齣平反劇該喊CUT了

2018-03-21 16:34

唐德明：陳明通卸責新模式 今的我不必為昨的我負責

2018-03-21 16:16

影／陳明通備詢倒帶 陳主委、陳教授繞口令

2018-03-21 16:15

誰當下任檢察總長？ 邱太三的3個口袋名單給總統了

2018-03-21 16:08

照服員月均薪31K 陳時中：持續努力達32K

2018-03-21 16:06

檢察官編導諷扁舞台劇 陳水扁：抄家滅族、殺紅了眼

2018-03-21 16:03

參與WHA 邱泰源：今年情況不比去年好

2018-03-21 15:57

柯文哲昨談到前瞻想翻臉 今見到賴揆說沒有要討錢

2018-03-21 15:49

調查諷扁行動劇 陳師孟：扁認為可到此為止

2018-03-21 15:16

扁案 本土獨派社團遞交陳情書給監委陳師孟

2018-03-21 14:58

挺台獨者銳減200萬？林濁水：沒光榮感轉「隱性台獨」

2018-03-21 14:43

遭鄭南榕自焚波及警消 葉毓蘭：誰還他們公道？

2018-03-21 14:37

朱立倫訪陸見誰？「客隨主便」

2018-03-21 14:34

雙城論壇喊卡？ 北市府：沒這回事

2018-03-21 14:33

九二共識爭議多 陳明通：憲法、兩岸條例才是兩岸鑰匙

2018-03-21 14:29

英賴不提九二共識 找「中國通」也難通

2018-03-21 14:29

華府演說 陳菊：非常擔心兩岸不溝通

2018-03-21 14:28

馬英九領銜 「護司法公投」 連署書明送中選會

2018-03-21 14:18

陳師孟昨南下約詢 「扁幾乎落淚」

2018-03-21 14:18

新任檢察總長 江惠民呼聲高

2018-03-21 14:04

獨派要監院平反扁案 陳師孟：我受任命就為這事

2018-03-21 14:04

AIT新館 將成美國在亞洲的情報中心？

2018-03-21 13:49

「無法回答陳教授的問題」藍諷陳明通立卸責新典範

2018-03-21 12:58

陳明通：不管藍綠 現在的最大公約數是中華民國

2018-03-21 12:45
看更多

熱門文章

讀國防大學理工學院可領交大文憑 國防部募兵出猛招

2018-03-21 11:12

什麼事都不得已 孫大千：民進黨在走國民黨的老路

2018-03-21 11:34

中國大陸取消國家主席任期制 蔡總統說話了

2018-03-21 18:10

被爆送錢50萬…柯P與戰友老翻臉 「都因為他」

2018-03-21 09:00

亞洲最貴美國大使館在台灣 細數AIT的前世今生

2018-03-21 08:00

報復486先生討回花蓮捐款？網友發起「團購秒退」

2018-03-21 14:11

花蓮退款惹來酸民 館長嗆：有本事你賣家產去捐

2018-03-21 09:56

異體字之亂！顏寬恒非顔寛恆 黃少一橫開戶被拒

2018-03-21 14:36

黃黄不分 一家姓黃不同字 差點被銀行退票

2018-03-21 13:52

堅持要退款共40筆200萬 石材業被汙名化好心痛

2018-03-21 07:26

幻象飛官何子雨失蹤至今 妻不放棄盼網友協尋

2018-03-21 08:32

詹順貴再爆料！深澳電廠電力備用容量率僅占0.1％ 有開發必要？

2018-03-21 10:39

嚴德發：陸官不會改校歌 中正預校不會改名

2018-03-21 10:28

李敖家屬婉謝總統褒揚令 藍：不願被消費的最好證明

2018-03-21 06:41

經長首回應詹順貴：不蓋電廠 2026法定備用容量率不能達標

2018-03-21 15:19

藍議員參選人質疑台中有「得標政治學」 卓冠廷：不實指控

2018-03-21 16:30

影／陳菊華府演說 「非常擔心」現階段兩岸不溝通

2018-03-21 06:35

挺台獨者銳減200萬？林濁水：沒光榮感轉「隱性台獨」

2018-03-21 14:43

影／詹順貴再轟經濟部 不說清楚深澳案正式生效函不發

2018-03-21 09:55

黃黄之亂、溫温之爭 學者籲政府主動查核

2018-03-21 13:25

專家：華府認為 台灣晩春或今夏將提F35戰機邀價書

2018-03-21 08:42

調查諷扁行動劇 陳師孟：扁認為可到此為止

2018-03-21 15:16

今年仍進不了世衛大會？ 衛福部長以8字回應

2018-03-21 09:22

陳文茜：我至今仍無法提筆 寫一篇悼念李敖的文章

2018-03-21 08:01

周玉蔻問「對賴清德還有意見嗎」 詹順貴一時語塞

2018-03-21 11:00

陳明通：不管藍綠 現在的最大公約數是中華民國

2018-03-21 12:45

國防部證實 遼寧號航艦再度進行跨區長訓

2018-03-21 09:44

遭鄭南榕自焚波及警消 葉毓蘭：誰還他們公道？

2018-03-21 14:37

賴清德說「乾淨的煤」 游梓翔：學川普？

2018-03-21 06:48

獨派要監院平反扁案 陳師孟：我受任命就為這事

2018-03-21 14:04

飛官妻求助文逾萬人分享 朱學恒助集氣：為了堅貞愛情

2018-03-21 13:38

博愛特區安全維護交管 軍公教聯盟：「蔡媓」又圍好圍滿了

2018-03-21 08:48

唐德明：陳明通卸責新模式 今的我不必為昨的我負責

2018-03-21 16:16

美亞太副助卿訪台 美國務院：重申對台支持

2018-03-21 04:11

【重磅快評】諷扁劇司法官道歉？ 這齣平反劇該喊CUT了

2018-03-21 16:34

黃之瀚：美對台承諾 不因區域內權力更迭而改變

2018-03-21 20:31

艾森豪夾克凸顯大肚腩 嚴德發：軍官肚子大的不多啦！

2018-03-21 12:59

嘉義縣民進黨大和解 翁章梁與張明達握手言和

2018-03-21 16:14

感動到起雞皮疙瘩！軍人扶老人家過馬路照動人心

2018-03-21 11:31

姚立明爆選舉收據寫「文宣」金額500萬？ 柯文哲：給發言人回答

2018-03-21 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top