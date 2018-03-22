北農爭議 監委約詢陳景峻、吳音寧

2018-03-22 02:09 中央社 台北21日電



北農總經理吳音寧。圖／聯合報資料照 分享 facebook 針對北農爭議，監察委員林雅鋒調查台北農產運銷股份有限公司，今天依調查報告結果，約詢北農總經理吳音寧等人，林雅鋒說，主要是追蹤改善情況，若有需要會再另提調查報告。

北農在農曆年連續休市，造成菜價暴跌，引發爭議。林雅鋒說，蔬果運銷一旦無法正常運作，對民生影響甚大。

為了釐清北農爭議，台北市政府農產運銷公司董事長陳景峻、總經理吳音寧、北市府市場處及農委會等官員，今天到監察院接受約詢。

林雅鋒受訪指出，主要是根據調查意見追蹤，如有需要，會再提調查報告，近期內會有結果。

林雅鋒先前針對105年間北農董事改選衍生人事爭議等問題，曾申請自動調查，並於去年12月提出調查報告，認為北農屬於公用事業性質，雖然民營股份超過50%，但北市府和農委會持股仍有4成6，難道真的是一般民營公司嗎？她認為北農應有更多的政府監督。

這份報告指出，北農本質與法律規範均是公用事業性質，但中央與地方主管機關僅將北農視為一般民營公司，未善盡監督責任，顯有違失，亟待改進。北農現行官股代表與總經理的選任，是否適當並能確保政府政策的執行，相關制度仍有檢討空間。

調查報告提到，部分公股代表董事與常務董事是選任，非公務員擔任，同時具有業者身分，官股人選是否適當有疑義。官股董事有兼具業者身分者，於董監事會議中若遇到公益與業者利益產生衝突時，農委會及廣大民眾或消費者如何能期待雙重身分的董事願意配合政府政策。

調查報告說，北農第12屆總經理遴選結果，據台北市政府函復說明，除農委會推薦人選吳音寧外，其餘人選投票結果的總分均為負分，未記載相關理由，可見台北市相關遴選的人員組成與程序設計，是否真正符合公平原則不無疑慮，行政院應重視此問題。（編輯：林淑媛）