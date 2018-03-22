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觀察站／賴柯過招 都有要答的問卷

2018-03-22 00:48聯合報 記者林河名

行政院長賴清德昨天下午率領行政團隊與台北市長柯文哲座談。賴清德（左）和柯文哲（右...
行政院長賴清德昨天下午率領行政團隊與台北市長柯文哲座談。賴清德（左）和柯文哲（右）坐在台下聽取簡報時，兩人也不時交頭接耳。 記者杜建重／攝影
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行政院長賴清德從去年九月上任後，為落實蔡英文總統前瞻基礎建設與長照重大政策，昨天走完全國縣市，最後一站與台北市長柯文哲座談。賴柯都被看好未來可能更上一層樓，昨天的會面，有人形容是「至尊對決」，雖沒高來高去，卻各自展現風格。

台北市長柯文哲（左）在等待賴清德座車抵達前，站在一旁的副市長陳景峻（右）幫他「整...
台北市長柯文哲（左）在等待賴清德座車抵達前，站在一旁的副市長陳景峻（右）幫他「整理儀容」。 記者杜建重／攝影
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賴柯會之前，柯文哲前天受訪對前瞻預算已先「放砲」，但看到賴清德後，見面三分情，收起不滿與平日霸氣，未惡言相向。柯文哲更在等候賴清德時，特地整理儀容，當他與賴清德同坐台上，全程或低頭、或托腮，幾乎沒與賴清德互動；不過，到了台下，兩人卻不時交頭接耳，談得非常愉快。

為了年底選戰，台北市長一役是否繼續禮讓柯文哲，民進黨正陷入集體焦慮之中，加上賴柯彼此的競合關係，或許讓柯文哲選擇在公開場合上「冷對」賴清德，但台下、關起門來，柯文哲為爭取中央政府的支持，對賴清德談笑風生，也顯現他對首都市長選舉的篤定。

賴柯兩人都是學醫出身，從醫人到現在醫社會，當柯文哲拋出「兩岸一家親」的說法時，時任台南市長的賴清德也曾提及「親中愛台」的兩岸關係論述，均引起外界關注。不過，賴清德成為閣揆，面對兩岸問題時，逐漸顯露態度，像前天在立法院答詢，明確表示若兩岸鑰匙是九二共識，在台灣是找不到的；這已凸顯在中央與在地方的差別。

這些不同論述的出發點，正是藍綠主張的基本差異，也是柯文哲和賴清德在邁向下階段時，不得不面對的嚴肅課題；至於柯文哲能不能挺進，雙城論壇是關鍵，一方面要藉論壇博取更多選民青睞，一方也要避免激怒綠營、造成民進黨推人參選，如何拿捏，正是柯文哲要答的問卷。

柯文哲賴清德民進黨雙城論壇
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