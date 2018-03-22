柯P指政府「分工不合作」 賴揆：一起解決問題

行政院長賴清德昨天與台北市長柯文哲座談，柯文哲當面提出，政府「分工不合作」，造成阻力與法令卡關；賴清德也回應說，他認同柯文哲說的「小問題不解決，恐怕會成為大問題」，中央也會建立管道，與地方共同解決問題。

行政院長賴清德昨天率領行政團隊與台北市長柯文哲及市府官員座談。柯文哲（左）致詞後，隨手拿起麥克風給一旁的賴清德（右）說「換你講了！」 記者杜建重／攝影 分享 facebook

賴清德為落實蔡英文總統「前瞻基礎建設」與「長照二．○」兩項重大政策，去年十一月啟動下鄉行程，逐一訪問全台廿二個縣市，昨天是最後一站和柯文哲座談。

由於柯文哲在前天提到前瞻預算時，一度說「會翻臉」；但昨天見到賴清德卻說，「沒有要跟中央討什麼錢」、「沒有什麼需要中央幫忙的」。

但柯文哲指出，台北市多項政策走在前端，推行時牽涉到中央法令，常會「卡關」，而政府組織龐大，「分工不合作」也是阻力，這些小小障礙累積起來，讓政府「卡卡的、變跛腳」，盼藉由座談，從小案子看到背後的通案問題，希望法令盡量採「負面表列」，除了不允許做的，其他都可以做。

賴清德說，他認同柯文哲說的「小問題不解決，恐怕會成為大問題」，對於北市府提出的問題，行政院會一一協助；「分工不合作」的狀況，中央會建立管道，與地方共同解決問題；至於建議法令採「負面表列」，國發會將陸續推動法令鬆綁，達到柯文哲希望的目標。

國發會主委陳美伶說，北市府認為有哪些中央法令卡住，歡迎直接反映。

賴清德和柯文哲也進行約二小時的閉門會議，柯文哲事後笑說，「我們兩個是同一批老師教出來的，所以一直在聊天。」

北市府在會中提出翡翠水庫原水管計畫等六大訴求，賴清德指示「盡量配合」。柯文哲說，像翡翠水庫原水管計畫大概要花廿億元，扣掉自籌款四億，大概還剩下十六億，賴清德很阿莎力說要補助八億，一人一半，當場成交。

行政院發言人徐國勇說，賴清德與柯文哲當場簽了協議書，「國發會也當場審核完畢，速度非常快」，兩人談得非常愉快。