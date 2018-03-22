柯P指政府「分工不合作」 賴揆：一起解決問題
行政院長賴清德昨天與台北市長柯文哲座談，柯文哲當面提出，政府「分工不合作」，造成阻力與法令卡關；賴清德也回應說，他認同柯文哲說的「小問題不解決，恐怕會成為大問題」，中央也會建立管道，與地方共同解決問題。
賴清德為落實蔡英文總統「前瞻基礎建設」與「長照二．○」兩項重大政策，去年十一月啟動下鄉行程，逐一訪問全台廿二個縣市，昨天是最後一站和柯文哲座談。
由於柯文哲在前天提到前瞻預算時，一度說「會翻臉」；但昨天見到賴清德卻說，「沒有要跟中央討什麼錢」、「沒有什麼需要中央幫忙的」。
但柯文哲指出，台北市多項政策走在前端，推行時牽涉到中央法令，常會「卡關」，而政府組織龐大，「分工不合作」也是阻力，這些小小障礙累積起來，讓政府「卡卡的、變跛腳」，盼藉由座談，從小案子看到背後的通案問題，希望法令盡量採「負面表列」，除了不允許做的，其他都可以做。
賴清德說，他認同柯文哲說的「小問題不解決，恐怕會成為大問題」，對於北市府提出的問題，行政院會一一協助；「分工不合作」的狀況，中央會建立管道，與地方共同解決問題；至於建議法令採「負面表列」，國發會將陸續推動法令鬆綁，達到柯文哲希望的目標。
國發會主委陳美伶說，北市府認為有哪些中央法令卡住，歡迎直接反映。
賴清德和柯文哲也進行約二小時的閉門會議，柯文哲事後笑說，「我們兩個是同一批老師教出來的，所以一直在聊天。」
北市府在會中提出翡翠水庫原水管計畫等六大訴求，賴清德指示「盡量配合」。柯文哲說，像翡翠水庫原水管計畫大概要花廿億元，扣掉自籌款四億，大概還剩下十六億，賴清德很阿莎力說要補助八億，一人一半，當場成交。
行政院發言人徐國勇說，賴清德與柯文哲當場簽了協議書，「國發會也當場審核完畢，速度非常快」，兩人談得非常愉快。
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