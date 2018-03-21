親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二重啟救缺電
藍綠各黨拚選戰
台灣旅行法生效
賑災款遭疑濫用
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

爭取入CPTPP 蔡總統：加強和成員國互動

2018-03-21 22:23中央社 台北21日電

總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
分享

總統蔡英文今天表示，政府會加強和「跨太平洋夥伴全面進展協定」的成員國互動，因此能在亞太供應鏈中扮演關鍵角色，促使台灣可以加入討論，有機會成為協定成員。

台北美國商會今天晚間在台北君悅酒店舉辦2018謝年飯晚宴，總統蔡英文應邀發表演講，美國國務院亞太副助理國務卿黃之瀚也應邀出席並發表演說。這是台北美國商會舉辦的第50屆謝年飯晚宴，用意在感謝台灣政府官員、企業界和學界過去一年和外商團體的互動。

蔡總統說，對民主和自由市場的信念，是台美共享的價值，台灣政府也推動改革，讓在台灣做生意更容易，最近已經看到成果，例如Youtube的創辦人陳士駿取得第一張就業金卡；政府鬆綁法規增加彈性，吸引外國人才留在台灣，這些改革展示了政府願意聆聽。

蔡總統說，她向美國商會承諾，政府未來一年的優先重點還是會放在經濟，和各方合作，加快創新和產業改革的腳步，更多投資在基礎建設上，增加和主要經貿夥伴的貿易和經濟的機會。

蔡總統也提到國防產業是政府的優先領域，政府增加投資在提升國防能力上，會對整個產業產生影響，這對台灣和商業都是好事。

蔡總統最後表示，台灣會努力加入雙邊或多邊的區域經濟協定，加強和「跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）」的成員國互動，台灣因此可以在亞太供應鏈中扮演關鍵角色，促使台灣可以加入討論，有機會成為協定成員。

蔡英文國務院
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

中國大陸取消國家主席任期制 蔡總統說話了

2018-03-21 18:10

謝金河：不管陸惠台或弱台 台灣應拿回發球權

2018-03-21 19:22

翡翠水庫取水專管費各出一半 賴柯會當場簽協議書

2018-03-21 22:04

化解亞泥案展限爭議 首次「三方會談」25日登場

2018-03-21 19:47

為加強合作研究 英政府首度編預算讓台學者赴英研究

2018-03-21 18:55

影╱一例一休勒脖挨告 王定宇致歉陳宜民達和解

2018-03-21 18:49

朱立倫率團啟程前往長三角訪問

2018-03-21 17:35

影／賴清德下鄉 最後一站會柯文哲

2018-03-21 17:21

柯文哲昨想翻臉討錢 今見賴揆態度大轉變

2018-03-21 17:11

【重磅快評】諷扁劇司法官道歉？ 這齣平反劇該喊CUT了

2018-03-21 16:34

唐德明：陳明通卸責新模式 今的我不必為昨的我負責

2018-03-21 16:16

影／陳明通備詢倒帶 陳主委、陳教授繞口令

2018-03-21 16:15

誰當下任檢察總長？ 邱太三的3個口袋名單給總統了

2018-03-21 16:08

照服員月均薪31K 陳時中：持續努力達32K

2018-03-21 16:06

檢察官編導諷扁舞台劇 陳水扁：抄家滅族、殺紅了眼

2018-03-21 16:03

參與WHA 邱泰源：今年情況不比去年好

2018-03-21 15:57

柯文哲昨談到前瞻想翻臉 今見到賴揆說沒有要討錢

2018-03-21 15:49

調查諷扁行動劇 陳師孟：扁認為可到此為止

2018-03-21 15:16

扁案 本土獨派社團遞交陳情書給監委陳師孟

2018-03-21 14:58

挺台獨者銳減200萬？林濁水：沒光榮感轉「隱性台獨」

2018-03-21 14:43

遭鄭南榕自焚波及警消 葉毓蘭：誰還他們公道？

2018-03-21 14:37

朱立倫訪陸見誰？「客隨主便」

2018-03-21 14:34

雙城論壇喊卡？ 北市府：沒這回事

2018-03-21 14:33

九二共識爭議多 陳明通：憲法、兩岸條例才是兩岸鑰匙

2018-03-21 14:29

英賴不提九二共識 找「中國通」也難通

2018-03-21 14:29

華府演說 陳菊：非常擔心兩岸不溝通

2018-03-21 14:28

馬英九領銜 「護司法公投」 連署書明送中選會

2018-03-21 14:18

陳師孟昨南下約詢 「扁幾乎落淚」

2018-03-21 14:18

新任檢察總長 江惠民呼聲高

2018-03-21 14:04

獨派要監院平反扁案 陳師孟：我受任命就為這事

2018-03-21 14:04

AIT新館 將成美國在亞洲的情報中心？

2018-03-21 13:49

「無法回答陳教授的問題」藍諷陳明通立卸責新典範

2018-03-21 12:58

陳明通：不管藍綠 現在的最大公約數是中華民國

2018-03-21 12:45

赴陸交流比下雙城論壇？朱立倫：沒有比較意義

2018-03-21 11:42

什麼事都不得已 孫大千：民進黨在走國民黨的老路

2018-03-21 11:34

公投難連署 羅智強：政府未依法建置電子連署平台

2018-03-21 11:17

陳菊在美演說：籲美和國際給台更多空間與合作

2018-03-21 11:13

今日訪陸可能會見更高層級官員？ 朱立倫：客隨主便

2018-03-21 11:12

馬英九領銜護司法公投達提案連署門檻 明送交中選會

2018-03-21 11:06
看更多

熱門文章

讀國防大學理工學院可領交大文憑 國防部募兵出猛招

2018-03-21 11:12

中國大陸取消國家主席任期制 蔡總統說話了

2018-03-21 18:10

被爆送錢50萬…柯P與戰友老翻臉 「都因為他」

2018-03-21 09:00

亞洲最貴美國大使館在台灣 細數AIT的前世今生

2018-03-21 08:00

報復486先生討回花蓮捐款？網友發起「團購秒退」

2018-03-21 14:11

花蓮退款惹來酸民 館長嗆：有本事你賣家產去捐

2018-03-21 09:56

異體字之亂！顏寬恒非顔寛恆 黃少一橫開戶被拒

2018-03-21 14:36

什麼事都不得已 孫大千：民進黨在走國民黨的老路

2018-03-21 11:34

黃黄不分 一家姓黃不同字 差點被銀行退票

2018-03-21 13:52

堅持要退款共40筆200萬 石材業被汙名化好心痛

2018-03-21 07:26

幻象飛官何子雨失蹤至今 妻不放棄盼網友協尋

2018-03-21 08:32

詹順貴再爆料！深澳電廠電力備用容量率僅占0.1％ 有開發必要？

2018-03-21 10:39

嚴德發：陸官不會改校歌 中正預校不會改名

2018-03-21 10:28

李敖家屬婉謝總統褒揚令 藍：不願被消費的最好證明

2018-03-21 06:41

經長首回應詹順貴：不蓋電廠 2026法定備用容量率不能達標

2018-03-21 15:19

又一前立委辭世 許登宮當年隨李登輝出走組台聯

2018-03-21 01:01

台灣無望出席世衛大會 將成新常態

2018-03-20 23:45

藍議員參選人質疑台中有「得標政治學」 卓冠廷：不實指控

2018-03-21 16:30

影／陳菊華府演說 「非常擔心」現階段兩岸不溝通

2018-03-21 06:35

為何40歲以下都挺他? 柯文哲：我願意給解嚴世代舞台

2018-03-21 01:00

挺台獨者銳減200萬？林濁水：沒光榮感轉「隱性台獨」

2018-03-21 14:43

影／詹順貴再轟經濟部 不說清楚深澳案正式生效函不發

2018-03-21 09:55

黃黄之亂、溫温之爭 學者籲政府主動查核

2018-03-21 13:25

調查諷扁行動劇 陳師孟：扁認為可到此為止

2018-03-21 15:16

專家：華府認為 台灣晩春或今夏將提F35戰機邀價書

2018-03-21 08:42

今年仍進不了世衛大會？ 衛福部長以8字回應

2018-03-21 09:22

陳文茜：我至今仍無法提筆 寫一篇悼念李敖的文章

2018-03-21 08:01

周玉蔻問「對賴清德還有意見嗎」 詹順貴一時語塞

2018-03-21 11:00

國防部證實 遼寧號航艦再度進行跨區長訓

2018-03-21 09:44

陳明通：不管藍綠 現在的最大公約數是中華民國

2018-03-21 12:45

美亞太副助卿黃之瀚訪台 今會蔡總統要談…

2018-03-21 00:49

其人其事／黃之瀚懂粵語 曾批歐巴馬對陸軟弱

2018-03-21 00:55

遭鄭南榕自焚波及警消 葉毓蘭：誰還他們公道？

2018-03-21 14:37

賴清德說「乾淨的煤」 游梓翔：學川普？

2018-03-21 06:48

婦聯會脫產？雷倩：那個笨蛋會設計這種脫產計畫？

2018-03-21 01:02

飛官妻求助文逾萬人分享 朱學恒助集氣：為了堅貞愛情

2018-03-21 13:38

獨派要監院平反扁案 陳師孟：我受任命就為這事

2018-03-21 14:04

博愛特區安全維護交管 軍公教聯盟：「蔡媓」又圍好圍滿了

2018-03-21 08:48

50萬付競選幹部？ 柯：姚立明沒拿

2018-03-20 23:50

國民黨北市議員提名未過半 31席創近三屆最低

2018-03-20 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top