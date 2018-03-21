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黃之瀚：美對台承諾 不因區域內權力更迭而改變

2018-03-21 20:31聯合報 記者林敬殷╱即時報導

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚今天表示，即是換了政府、換了總統，美國對台灣的承諾也不會改變；不會因為區域內的權力更迭而改變；也不會因為新的挑戰、新的威脅而出現改變。

黃之瀚晚間出席美國商會謝年飯，他在蔡英文總統專題演講後發表演說，他說，美台關係並非一種交易，美台關係深植於雙邊共同的長久價值，而且生生不息，美國從過去、現在、到未來，會一直是台灣最緊密的朋友和夥伴。

黃之瀚肯定在場人士對台美關係的貢獻，他說，我們確實為深化美台關係做了許多努力，「讓我們一起做更多」；商界人士最不喜歡就是不確定性，美台關係就是建立在許多的確定因素之上，他提及三大確定因素；一、確定台灣是整個印太地區的民主典範；二、確定我們能夠攜手強化以規則為基礎的秩序；三、確定美國對台灣的支持不變。

黃之瀚說，獨裁制度無法孕育蓬勃、多元，又永續的經濟發展，只有奠基於憲政、穩定又可預測的環境才能做到，台灣就體現此一真理，也成為印太地區其他地方的努力目標；要讓台灣的民主典範發揮最大作用，不能再讓台灣不公平地被排除在國際社會之外。因此，讓台灣在國際社會上得到應得的尊重和對待，才會成為美國的政策，他保證美國政府和企業都會盡其所能，讓台灣的國際典範發光發熱。

黃之瀚也肯定新南向政策。他表示，美國樂見台灣透過其新南向政策，加強與區域內各國的關係，美國支持台灣與東亞、東南亞、南亞，以及太平洋鄰近經濟體進行經濟整合。最後，黃之瀚表示，美國基於法律的對台政策，首先是加強與台灣人民的關係，讓台灣人民有能力捍衛其得來不易的民主制度。

黃之瀚說，為關鍵的一個確定因素是，即是換了政府、換了總統，美國對台灣的承諾也不會改變；不會因為區域內的權力更迭而改變；也不會因為新的挑戰、新的威脅而出現改變。因為美台關係並非一種交易，美台關係深植於雙邊共同的長久價值，而且生生不息，美國從過去、現在、到未來，會一直是台灣最緊密的朋友和夥伴。

新南向政策國樂國務院
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