化解亞泥案展限爭議 首次「三方會談」25日登場

2018-03-21 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



針對花蓮新城山礦場爭議，蔡英文總統去年底指示相關部會應邀請亞泥、部落進行「三方會談」。行政院政務委員林萬億今天表示，本月25日，他將與總統府原轉會委員、經濟部官員赴花蓮部落，進行政府、亞泥與部落間的第一次「三方會談」。

亞泥新城山礦場礦權在去年已順利展限，未來就算通過「礦業法」修正草案，也不需行使原住民族諮商同意權。蔡英文總統去年12月28日在「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（原轉會）」指示，相關部會應邀請亞泥、部落進行「三方會談」，共同化解亞泥展限爭議。

亞泥已在今年2月27日發表聲明，願透過原基法第21條的精神，與當地玻士岸部落進行諮商程序，並確實做好礦場安全、水保、環保等措施；總統府也隨即回應表示，樂見亞泥就花蓮新城山礦場議題主動釋出善意。

林萬億今天下午受訪表示，亞泥問題已43年了，那麼複雜，不可能一次就解決；「三方會談」將採階段性處理，先進行真相調查，釐清43年前原住民土地為何被花蓮縣新城鄉公所轉手給亞泥；其次，部落關心的當地居住安全問題，是不是亞泥關心的？雙方各說各話的部分，都希望在「三方會談」中磋商。