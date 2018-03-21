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為加強合作研究 英政府首度編預算讓台學者赴英研究

2018-03-21 18:55聯合報 記者徐偉真╱即時報導

英國外交部首席科學顧問葛蘭姆斯（Robin Grimes）今天表示，將啟動「台英創新產業研究人員移地研究計畫」，這是英國政府首度挹注政府資金支持台灣創新產業研究人員；葛蘭姆斯表示，英國政府編列第一年20萬英鎊經費預算（約新台幣800萬元），大部分經費將使用於台灣研究人員前往英國大學院校和相關研發機構進行研究；機構表示，未來將研議讓英國學者也能來台灣做研究。

英國在台辦事處今天舉辦「台英創新產業研究人員移地研究計畫」啟動儀式，和葛蘭姆斯為舊識的副總統陳建仁也應邀到場支持，出席者包括英國在台辦事處代表唐凱琳、工研院副院長劉軍廷、科技部次長鄒幼涵、中研院院長廖俊智和外交部歐洲司司長高安。

陳建仁表示，台英在產業政策上想法一致，台灣政府推動5加2產業創新計劃及前瞻基礎建設計畫，讓台灣更有競爭力，和英國重視科技和創新的精神一致，台英藉由多種模式合作，例如牛津儀器進駐台灣有17年之久，在工研院和台大都有研發中心；陳建仁說，台英未來還有更多合作計畫，也希望兩國政府能支持，他也對英國喊話，若成功脫歐，將要尋求更多貿易合作機會，「而台灣有很多合作契機」。

葛蘭姆斯表示，20萬英鎊經費將用於強化台英在生物科技、人工智慧、機器人、潔淨能源和自動駕駛車等重要創新領域的雙邊合作，大部分經費將用於支持台灣研究人員前往英國大學和研究機構進行研究，其他則用於產業分析和台英雙邊互訪交流。

唐凱琳說，台灣研究人員通常前往美國或日本進行研究，英國特地規畫這個計畫來協助台灣研究人員接觸英國頂尖優秀的科學創新人才，因為英國深信國際合作對於尖端研發工作極為重要。

劉軍廷說，這個計畫是「令人振奮」的里程碑；廖俊智表示，希望加強台英連結，特別是在科學領域，希望台英各自發揮所長，在具有共同利益的雙贏領域進一步擴展合作機會。葛蘭姆斯表示，這是他過去兩年內第三次訪問台灣，他認為英國和台灣之間有很多互補性的強項，例如雙方都在發展自動駕駛車科技，若能合作開發自動駕駛列車和車用電池技術，將可提升彼此的研究進度。

台英創新產業研究人員移地研究計畫開放台灣各大學院校、工研院、中研院的研究人員申請，第一梯次申請截止日是4月30日，補助期限為12個月，詳情可見https://www.gov.uk/government/news/379163.zh-tw。

副總統陳建仁致詞。記者徐偉真/攝影
副總統陳建仁致詞。記者徐偉真/攝影
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英國在台辦事處今天舉辦「台英創新產業研究人員移地研究計畫」啟動儀式，儀式結束後大...
英國在台辦事處今天舉辦「台英創新產業研究人員移地研究計畫」啟動儀式，儀式結束後大家舉杯慶祝。記者徐偉真/攝影
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英國陳建仁
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