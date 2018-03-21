影╱一例一休勒脖挨告 王定宇致歉陳宜民達和解
立法院前年12月審查「一例一休」修法時，朝野立委在議場爆發激烈肢體衝突。國民黨立委陳宜民事後按鈴控告民進黨立委王定宇涉殺人未遂、傷害罪。經立法院前院長王金平出面協調後，王定宇晚間向陳宜民道歉，兩人握手達成和解。
王金平表示，在「講和不必論理」的共識下，王定宇願向陳宜民表達歉意，雙方構成和解後，案子就此落幕，希望今後委員彼此間更加互相尊重、珍惜在立法院成為同事的好因緣，「政治是一時的，朋友是永遠的」，大家「冤家變親家」。
王定宇說，感謝王金平和立法院長蘇嘉全對此事的關心，他和陳宜民同一屆進來立法院，都算菜鳥，過去也沒交集，不可能有冤仇；在政黨立場不同當中，對他造成一些不便和傷害，對他感到抱歉。
陳宜民表示，上周六在王金平生日宴上，因為師父的開示「冤家是宜解不宜結」，自己應該要有肚量，大家都是立法院同事，在議場上的衝突應該要化解，他願意接受王定宇道歉。
立法院朝野2016年為了勞基法修法爆發衝突，陳宜民指控，王定宇在推擠過程中殺紅眼，勒脖子、抓狂推打、還企圖把他丟下主席台，怒告王定宇殺人未遂及傷害；王定宇當時則反駁，當天只是正常的推擠，沒有打，還說自己才是受害者，之前手術的傷口還因此裂開。
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