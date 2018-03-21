影╱一例一休勒脖挨告 王定宇致歉陳宜民達和解

2018-03-21 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院前年12月審查「一例一休」修法時，朝野立委在議場爆發激烈肢體衝突。國民黨立委陳宜民事後按鈴控告民進黨立委王定宇涉殺人未遂、傷害罪。經立法院前院長王金平出面協調後，王定宇晚間向陳宜民道歉，兩人握手達成和解。

王金平表示，在「講和不必論理」的共識下，王定宇願向陳宜民表達歉意，雙方構成和解後，案子就此落幕，希望今後委員彼此間更加互相尊重、珍惜在立法院成為同事的好因緣，「政治是一時的，朋友是永遠的」，大家「冤家變親家」。

王定宇說，感謝王金平和立法院長蘇嘉全對此事的關心，他和陳宜民同一屆進來立法院，都算菜鳥，過去也沒交集，不可能有冤仇；在政黨立場不同當中，對他造成一些不便和傷害，對他感到抱歉。

陳宜民表示，上周六在王金平生日宴上，因為師父的開示「冤家是宜解不宜結」，自己應該要有肚量，大家都是立法院同事，在議場上的衝突應該要化解，他願意接受王定宇道歉。