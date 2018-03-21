台漁船遭日驅趕 謝長廷：談判達標前加強宣導

2018-03-21 19:50 中央社 台北21日電



駐日代表謝長廷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇澳籍東半球28號漁船日前遭日本公務船緊追。駐日代表謝長廷表示，呼籲雙方冷靜理性處理，使台日整體關係不致受影響；對日談判達成目標前，加強漁民宣導，避免擦槍走火。

立法院外交及國防委員會22日邀請謝長廷、外交部長吳釗燮等人列席，報告「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作為與台日海權爭議相關談判現況與進程」，並備質詢。

據已送達立法院的書面報告，謝長廷表示，台灣與日本海域相鄰，在海上運輸及漁業等領域往來頻繁，近年雙方交流與合作關係日益密切，但因雙方經濟海域重疊，導致偶有漁業糾紛發生，成為影響台日雙邊關係的不確定因素。

謝長廷說，駐日本代表處遵奉政府指示，以確保台灣海洋及漁業權益為最高原則妥慎處理；在接獲國內通報後，隨即向日方查證案情，並遵奉國內指示明確向日方表達捍衛國家主權與漁民安全的堅定立場，絕無動搖。

他說，另一方面，台日關係涉及共同利益層面多樣，駐日代表處在與日方交涉本案時，一再呼籲台日雙方以冷靜理性態度，共同合作釐清事實真相，使台日整體關係不致受本案影響。

謝長廷說，日方指台灣越界捕魚部分，涉及漁業協議適用海域及暫定執法線的效力解釋，在對日談判達成目標前，應加強漁民宣導，避免擦槍走火狀況。

謝長廷表示，台灣與日本就重疊海域漁業作業問題的立場仍有差距，雙方在各執己見同時，仍同意利用「台日漁業委員會」等對話機制持續溝通協調，顯見雙方均有意願妥善處理相關問題，相關爭議擴大進而波及雙邊關係，絕非台日雙方所樂見。

謝長廷表示，外交談判固然不易在短期內達成目標，但回顧從西元1996年起，台日間歷經17年17次漁業會談，終於在2013年4月簽署「台日漁業協議」，並成立「台日漁業委員會」，繼續討論台日重疊經濟海域漁船作業規範。

謝長廷說，台日雙方在2016年10月啟動「台日海洋合作對話」、2017年第二次會議簽署「台日海難搜救合作備忘錄」，同時達成在漁業、海巡合作及海洋科學調查等領域持續對話共識，只要雙方保持冷靜溝通，「相信應有機會就重疊海域相關爭議，獲致解決交集」。