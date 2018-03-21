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台塑化尾盤下殺 證交所：確定法巴證券錯帳所致

中國大陸取消國家主席任期制 蔡總統說話了

2018-03-21 18:10聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
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因應近期國際及兩岸局勢，蔡英文總統上午召開國安首長會議。針對近日中國大陸修法廢除國家主席連任限制，引發國際高度關注，蔡總統在會中表示，國際間對此事的討論，突顯了國際社會對民主價值的重視，而民主對台灣而言，不僅是一種生活方式，也是國家多元發展的土壤，這就是台灣立足國際的優勢。

蔡總統說，自由民主是台灣的生存之道，平等互惠才是兩岸健全發展之鑰。近日傳出中國持續打壓台灣在WHA（世界衛生大會）的參與，蔡總統表示，健康是沒有國界的普世人權，台灣有權也應該參與WHA，打壓台灣國際參與的做法，不是一個大國應有的作為，也無法得到台灣人民的認同。

蔡總統說，面對中國大陸兩會後兩岸及區域局勢的可能變化，以及近期國際經貿情勢的發展，台灣將面對更多、更複雜的挑戰。這些挑戰不僅在於政治和軍事層面，包括區域關係與國際經貿也會受到影響。所以相關的情勢發展，需要有更精密的掌握，隨時檢視國家整體策略。總統要求國安會，對於相關情勢發展要密切掌握，做好觀察、情蒐及研判工作，強化應變機制，並提出策略建議，作為總統的決策參考。

總統府表示，蔡總統每週皆邀請國安部門首長進行早餐會，對重要情勢交換意見，但鑒於近期國際局勢快速變遷，蔡總統指示未來將定期召開國安首長會議，並視狀況適時對外界說明。

針對蔡總統上午召開國安首長會議，總統府稍早發出新聞稿表示，今天會議是就「中國大陸兩會後政治動向與相關影響」、「美中經貿衝突」及「南北韓最新情勢」等議題，分別聽取國安相關首長報告，並有深入討論。

總統府指出，在今日國安首長會議中，除聽取中國航空母艦途經台灣海峽赴南海演訓的最新安全情資外，也針對中國大陸兩會後政局發展，討論中國大陸新的人事佈局與領導人任期制度變革等，對大陸內部、兩岸、區域和國際局勢未來可能的影響與衝擊。

總統府也表示，有關近期美中關係的變化，川普政府國安報告將中國列為敵對強權，美中在各層面的競爭及摩擦逐步升高，尤其川普政府為削減龐大貿易逆差採取一系列、針對性經貿政策作為，可能觸發貿易戰，對世界經貿秩序及全球市場的可能衝撃及中長期影響，與會各首長也充分討論。

此外，針對當前朝鮮半島局勢快速變遷，總統府說，蔡總統在會中也聽取相關首長的專案報告，針對南韓、日本、中國大陸等周邊國家面臨的環境和後續可能採取的對策，以及美國與北韓談判結果可能對區域情勢造成的衝擊，與會首長會中也有許多討論。

國安會總統府
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