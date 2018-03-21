朱立倫率團啟程前往長三角訪問

2018-03-21 17:35 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



新北市長朱立倫率領市府主管，21日傍晚搭乘立榮航空公司班機啟程前往南京。這是他首度前往南京，22日將祭拜國父，參訪國民政府時期的總統府，稍後轉往長三角地區多個城市參訪，與當地的台商、台生、台青座談，拜會各地的首長。

朱立倫一行21日下午4時抵達桃園機場，經由一般旅客出境程序通關，隨行的包括新北市副市長李四川、經發局長張峯源、環保局長劉和然、民政局長江俊霆、觀光旅遊局長陳國君、新聞局長張其強，以及新北市工商發展投資策進會總幹事朱俊曉等人。

朱立倫登機前表示，這次前往中國大陸訪問，將與各地台商、台生、台青座談，希望瞭解他們在大陸所遇到的問題，同時也會拜會各地的首長，並且拜訪新創企業，當然也會遇到舊朋友與新朋友。

媒體記者詢問此行所要見到的大陸官員層級，是否與台北市長柯文哲在雙城論壇中所見到的層級還高？朱立倫回應，此行主要了解台商、台生、台青的心聲，至於在大陸的行程與所見到的首長，一切都「客隨主便」，尊重大陸方面的安排。

對於國民黨和共產黨預計在今年4月底舉辦的「兩岸經貿文化論壇」（國共論壇），朱立倫指出，國共論壇是國民黨依照過去的傳統與大陸方面的安排，希望一切都能順利。