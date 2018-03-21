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原民電台每週近4天播音樂 蘇巧慧籲改善

2018-03-21 17:32中央社 台北21日電

民主進步黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片
民主進步黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片
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民主進步黨立委蘇巧慧今天表示，Alian原住民族廣播電台從今年1月開始，高達13個節目陸續下架，每週節目有95.5小時沒有主持人，改純播音樂，應盡快改善。原文會表示，新節目第三季播出。

蘇巧慧上午在立法院教育及文化委員會質詢時指出，FM96.3廣播頻道民國106年8月，從原先的中廣流行網轉換為原民電台，但從今年1月起，高達13個節目陸續下架，改為純播音樂，使得每週節目沒有主持人的時段高達95.5個小時，等同每週近四天是沒有節目可收聽，嚴重損害聽眾權利，這樣的比例，明顯違背當初原住民族委員會允諾要增加原住民族近用權的承諾。

蘇巧慧指出，過去FM96.3是中廣流行音樂網的頻道，累積許多忠實觀眾，去年收回改為原民電台，如果能好好運用這個平台，對推廣原民文化來講，絕對能事半功倍，但從今年1月起，電台傳出將進行改制，卻發現自己常聽的節目一個一個不見，只剩下純播音樂的功能。

原住民族文化事業基金會董事長葉燕妮表示，這段時間正在進行族語教學的節目規劃，但需要培植16個原住民族語主持人，以及教材的製作，還要一段時間，預計第二季完成、第三季播出。她說，正積極努力準備節目，現在是新製節目的轉型階段。

原民會副主委伊萬‧納威說，節目停播有很大的原因是來自於主持人離職。

蘇巧慧表示，從今年初追蹤此案，原文會原先回應3月前會完成調整，但現在又說「企劃中」，還要延到第三季才能播出。

她說，原民電台現在將黃金時段全面式的空著，甚至12個新節目的標案，就有5個流標，將近一半的比例，凸顯原文會在經營模式出了很大問題，非常無法接受，要求原文會後續要追蹤報告。

原住民蘇巧慧中廣
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