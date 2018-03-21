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【重磅快評】諷扁劇司法官道歉？ 這齣平反劇該喊CUT了

2018-03-21 16:34聯合報 主筆室

9年前，一群檢察官在司法節大會編導舞台劇，諷刺前總統陳水扁涉貪，誰會想到這個餘興節目在9年後引來監委陳師孟的關注並立案調查，昨天還南下詢問陳水扁，並撂話阿扁同意這些司法官若有所反省並道歉，他可以原諒；陳師孟還加碼，如果這些司法官不道歉，他會考慮研議懲處。

另一個場景，獨派團體今天相偕到監察院，希望陳師孟能平反扁案，並彈劾偵辦扁案的檢調人員及法官；陳師孟更表明心跡，直說他當初接受監委任命，就是為了扁案，這也是他的動力，他會盡力而為。

在第一個場景中，陳師孟生動描述陳水扁的心境，指扁屢次用「抄家滅族」及「殺紅了眼」，形容他被收押及家人所受的迫害；透過陳師孟鉅細靡遺的轉述，故事張力十足，加上陳師孟挺會說故事，使得為扁平反的聲浪驟起。

只不過，陳師孟的故事說得精彩，但可能是說得太高興以致說漏了嘴，他指陳水扁說諷扁劇只是一連串司法迫害中的一個小環節，如果參與司法官願意反省道歉，扁可以原諒他們，此事到此為止；不過，陳師孟說，對於那些偵審案件的司法官，陳水扁用「抄家滅族」、「殺紅了眼」來形容，這才是關鍵所在。

原來陳師孟說要打恐龍、「辦綠不辦藍」的司法官，其實就是要恫嚇諷扁劇的司法官，只要他們道歉，就能達到營造對扁特赦及為扁子參選助攻有利氛圍的目的，至於尚在審理中的扁案，承辦的司法官們就自己看著辦吧！如果辦得不如扁意，下場就和諷扁劇的司法官一樣。  

三審定讞的案子也能吵成這樣，毋寧是台灣社會怪象，面對陳師孟、獨派及扁家的壓力，很遺憾，應該擔任檢察官後盾的法務部長邱太三並無積極作為，被媒體問及此事時，竟僅淡然回應「沒意見」，讓基層檢察官失望不已；當時演陳水扁的檢察官張安箴也只能回答「沒有什麼要回應的」，頗有人在屋簷下，不得不低頭的無奈。 

倒是當時負責劇務台北地檢署前主任檢察官慶啟人表現令人刮目相看，指這是司法節內部活動的一齣戲，「要道歉？有沒有搞錯啊？」、「檢察官難道要受到他的脅迫嗎？」，她的直率回應顯現司法官的骨氣，只是慶可能是已退休才如此敢言，這難道也是司法界的悲哀？        

但慶啟人卻是說出了令人警醒的事實，認為這件事應該問問有發語權者，「監察院這樣來對付司法官，這個司法能夠獨立嗎？司法改革這麼多年的成就到底在哪？檢察官受脅迫要道歉，否則就要被懲處，那以後還辦什麼案子，社會還有司法公正嗎？」

民進黨政府上台後，敲鑼打鼓推動司法改革，未料，最後壓軸好戲竟是監委查辦諷扁劇司法官，而獲利者只有扁家，賠上的代價慘重；高雄市長陳菊在美國華府向僑界喊話，指蔡總統執政還不到兩年，大家不要這麼早失望，但這齣鬧劇實在倒人胃口，不知幕後有無導演，如果有，該早早喊「CUT」了。

獨派社團今天要求監委陳師孟（左）調查前總統陳水扁案，為扁平反。記者曾學仁／攝影
獨派社團今天要求監委陳師孟（左）調查前總統陳水扁案，為扁平反。記者曾學仁／攝影
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陳師孟陳水扁司法改革
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