唐德明：陳明通卸責新模式 今的我不必為昨的我負責

2018-03-21 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨文傳會副主委唐德明。記者胡經周／攝影 分享 facebook

國民黨文傳會副主委唐德明今天在臉書貼文指出，剛剛上任的陸委會主委陳明通，昨天在立法院答詢時，不斷地以「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」、「現在只對陳主委的角色負責」來敷衍立法委員的質詢。他質疑，陳明通跳針式的回答，顯然幫民進黨政府建立了一個卸責新典範，立功之大，絕對夠資格稱為蔡政府的新戰將。

唐德明諷刺，從此之後，民進黨執政就可以光明正大的髮夾彎，也可以毫無顧忌地亂開支票然後再跳票，反正今天的我不必為昨天的我負責，現在的執政黨不必為過去在野時的言行負責。

唐德明指出，就像蔡英文候選人說過10年不漲電價，但話才說出口兩年而已，現在就要漲電價了，照陳明通的邏輯，蔡總統不必為蔡候選人的言行負責，這樣一句話就可以輕鬆過關，台灣人民的苦只能往肚子裡吞了；另外，當教授的時候性騷過美女，等到當官員的時候，當然也不用再負責囉。

唐德明表示，陳明通昨天的回答告訴我們，有心從政做官的人，現在可以開始用力的找關係抱大腿了，愈激烈脫線但有助於升官發財的事情就愈要用力的做，因為陳明通告訴我們，只要做了大官之後，以前的言行通通都可以不用負責了。

他諷說，這樣子的官員果然適合在民進黨政府內做兩岸工作，因為民進黨過去用騙術騙得政權，一旦騙不下去想轉彎了，還真必須得有一位臉皮比城牆還厚的官員，才能面對中國大陸順利地轉彎。