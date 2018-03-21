影／陳明通備詢倒帶 陳主委、陳教授繞口令

2018-03-21 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林洧旭 ╱即時報導



回鍋陸委會的主委陳明通，今天首度到立院內政委員會報告備詢，他前一天總質詢時，拋出「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，今天頻頻被泛藍立委砲轟是人格分裂。此外，對於「九二共識」陳明通則說，九二共識是前陸委會主委蘇起創的，這名詞爭議很久了，還需要再爭辯、糾纏嗎。