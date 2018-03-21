照服員月均薪31K 陳時中：持續努力達3.2萬

2018-03-21 16:06 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



衛福部喊出照服員平均月薪要達新台幣3.2萬元；衛福部長陳時中今天在立法院表示，最新統計，領月薪照服員平均薪資為3萬1417元，距離目標3.2萬元很近，衛福部會持續努力。