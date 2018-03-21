參與WHA 邱泰源：今年情況不比去年好

2018-03-21 15:57 中央社 台北21日電



立委邱泰源。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook

去年曾以民間身分參與世界衛生大會（WHA）的民進黨立委邱泰源今天表示，台灣爭取參加WHA，今年的情況絕對不比去年好，恐怕拿到邀請函的機率比去年還低。

今年世界衛生大會（WHA）將於5月21日到26日在日內瓦召開，不過，中國大陸對台打壓加劇，知情人士認為，今年爭取參與WHA面臨的情勢更加艱難，能獲邀參與的機率「非常低」。

衛福部長陳時中今天說，今年獲世界衛生大會邀函機會不大，情勢險峻，但一定努力到最後一刻。

身兼立法院社會福利及衛生環境委員會召委的邱泰源告訴中央社記者，台灣參加WHA，今年的情況絕對不比去年好，拿到邀請函的機率恐怕比去年還低。

他說，這1年來，中國透過世界衛生組織（WHO）打壓台灣醫學會等相關團體，要求改名為中國台灣（Taiwan, China），因此最近各組織都忙著開會，與相關單位解釋。

邱泰源說，進入WHA的意義有限，進去也只能坐在很旁邊，因此在場外開國際會議，讓國際友人了解台灣更重要，因此衛福部即使進不了WHA，也會在會場外開國際會議，努力爭取曝光度，這些會議今年都會擴大舉辦。

立法院社環委員會召委、國民黨立委陳宜民告訴中央社記者，陳時中不是很樂觀，但應該要釜底抽薪，要更積極的參加WHA的衛星會議，去年就曾建議衛福部應該邀請國內公共衛生學院標國際合作組的案子，以專業的角度到WHA開研討會，貢獻台灣經驗。

陳宜民說，拿不到WHA邀請函，衛福部長可能不能進會場，但是台灣的專家學者還是可以進入，只要衛福部國際合作組願意編經費，讓學者去WHA做經驗分享，這都可以讓世界各國代表了解到台灣經驗。

財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉說，中國的全面封殺無理且粗魯，就連非政府組織如台灣醫學生聯合會參與世界醫學生聯盟（IFMSA）及台灣醫師會參與世界醫學協會（WMA）都遭打壓。

她說，台灣人是壓不扁的玫瑰，台灣醫界聯盟基金會持續走訪遊說各國代表處，雖然情況艱難，但各國都認可健康是人權的價值，不應受到政治因素的干擾，仍然樂觀以對。