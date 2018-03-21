挺台獨者銳減200萬？林濁水：沒光榮感轉「隱性台獨」

2018-03-21 14:43 聯合新聞網 綜合報導



民進黨前立委林濁水。圖／本報系資料照 分享 facebook 台灣民意基金會日前發布民調，蔡政府上台以來，支持台獨的群眾從2年前的過半數銳減到38.3％。民進黨前立委林濁水認為台獨群眾並沒少，但民進黨讓他們失望，所以轉為「隱性台獨」。

台灣民意基金會19日針對台灣人統獨傾向做民調，董事長游盈隆表示台灣獨立仍是多數傾向，但相較於2016年有51.2%的人支持台灣獨立，2018年3月下滑到38.3%，這是一個巨大且離奇的轉變。對於「明年舉行獨立公投」的民調，有20.7%民眾非常贊成，28.8%還算贊成；不過也有18.5%不太贊成，18.5%一點也不贊成，其餘則是沒意見或拒答。

對此民調行政院長賴清德表示，台獨支持者有時候會受一些情況的影響，人數忽高忽低，以往幾十年來的民調都是如此。

民進黨前立委林濁水今在臉書表示，游盈隆對於支持台獨民眾短短不到2年就蒸發200萬人感到驚訝，他認為台獨者並沒少，答案藏在「獨立公投」的民調項目中，贊成獨立公投入聯的有49％，沒有比51.2％低多少，「獨立公投入聯不算台獨？」。

林濁水指出民進黨全面執政沒有帶給台獨者光榮感，所以他們變為「隱性台獨」，立場沒變但心很痛。