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遭鄭南榕自焚波及警消 葉毓蘭：誰還他們公道？

2018-03-21 14:37聯合報 記者徐偉真╱即時報導

警大前教授葉毓蘭今天談鄭南榕的自焚事件，談到當年受到波及的警消，表示有人後來經歷無數次植皮，還有人被加工貼上「殺人犯」的標籤，「誰還警消公道？」

葉毓蘭今天表示，鄭南榕自焚成就了一個傳奇，有人甚至以他為國父，尊其遺孀為國母，但是整起事件中，17名警消受傷，當時剛剛畢業沒多久的消防分隊長孟懷祖，烈火焚身，經過無數次的植皮手術，到四十多歲才結婚，還有只是依法去現場送達拘票的派出所主管張奇文，當年因為這個任務造成肺部永久性傷害，健康大受影響，現在還被加工製造成「帶著噴槍」去破門的殺人犯，「當事人都還在，現場也有記者目擊」。

葉毓蘭說，但是居然在高舉「轉型正義」大旗的名嘴政客，都可以昧於事實，玷污正義；甚至當年被警消從火場救出的當事人，還可以大言不慚的高談傷口灑鹽，二度傷害，張奇文至今仍被霸凌，他成為第一個無法升警監的中正一分局長，這個幾乎要賣掉性命的職務，卻被綠營假鄭南榕案追殺；莫懷祖，雖然多次植皮整形，火吻的傷痕依然鮮明。

葉毓蘭說，誰還警察公道？「鄭南榕如果真的顯靈，應該會踹他的同黨們一腳吧」，他們不但玷污了正義，也以不實謠言扭曲事件的經過，這是哪門子的言論自由？

葉毓蘭。聯合報系資料照／記者袁志豪攝影
葉毓蘭。聯合報系資料照／記者袁志豪攝影
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葉毓蘭鄭南榕殺人

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