內政部：個人姓氏書寫方式 應承襲祖先書寫方式

2018-03-21 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



黃姓民眾陳情，因為姓氏書寫方式不同，造成困擾；內政部戶政司表示，個人姓氏的書寫方式，應該承襲祖先的書寫方式，如果在戶籍遷徙的過程中發生過錄錯誤，導致家族姓氏因為電腦化造成不同，應該以祖先最初設籍資料為依據，辦理更正。

戶政司表示，部分姓氏的書寫方式有正體、異體、簡體之分，無論哪一種都是國人所採用，使用年代久遠，也有各代兄弟姊妹間有不同書寫方式，或同一家族成員使用書寫方式不同的同一姓氏，這些使用習慣應該尊重，且不同書寫方式不影響親系判定者，當事人選擇姓氏的寫法，若沒有涉及有違反公共秩序及社會安全，都尊重意願，也可以在兼顧法、理、情的情況下更正，但以一次為限。

戶政司解釋，常見的有不同寫法的姓氏如「溫」和「温」、「高」和「髙」、「黃」和「黄」、「龐」和「龎」，這些都是同一姓氏，國語辭典有載，「溫」又作「温」，康熙字典寫，「溫」是「温」本字，辭源也寫兩個字可通用，辭海寫「温」是「溫」俗字。