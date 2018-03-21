AIT新館 將成美國在亞洲的情報中心？

2018-03-21 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



立委賴士葆質詢，台旅法通過，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚訪台，高雄市長陳菊訪美，外傳美國在台協會（AIT）新館將成美國在亞洲的情報中心，我國提升能見度，但可能會有中國大陸報復的後遺症，台美、兩岸關係敏感，憂心台灣恐陷入相對緊張的角色。

外交部次長吳志中表示，台美之間有深化關係的共同利益，樂見台美關係愈深化愈好；中國大陸的打壓一直都在，不是因為台旅法，外交部會捍衛國家利益。

賴士葆表示，近期高雄市長陳菊訪美，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚訪台，是不是外交部設計的？吳志中表示，近期台美官員互訪，不是因為台旅法而產生，以前也有官員訪美。過去沒有台旅法，台美官員也可以互訪，現在台旅法通過可能會有後遺症，提升我國能見度大家都同意，但中國報復怎麼辦，外交部要注意並因應。

賴士葆詢問，在台旅法沒生效前，外交部長、行政院長的高層官員不能去美國華盛頓特區，台旅法通過後是不是不排除安排？吳志中表示，現在沒有這個規劃。賴士葆再問，有沒有規劃蔡英文總統與美國總統川普見面？吳志中表示沒有。

賴士葆指出，AIT台北辦事處預計今年夏天從大安區搬遷到內湖新址，造價62.8億元台幣，堪稱全亞洲最貴的美國使館，還將有美國海軍陸戰隊進駐維安，外傳AIT將是美國在亞洲的情報中心？吳志中表示，美國的政策，外交部不瞭解。