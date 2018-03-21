新任檢察總長 江惠民呼聲高

2018-03-21 14:04 中央社 台北21日電



台中高分檢檢察長江惠民。聯合報系資料照／記者黃威彬攝影 分享 facebook 檢察總長顏大和將於5月8日任滿，總統蔡英文可望在本月底公布新任檢察總長提名人選。熟稔決策的司法界人士研判，江惠民、張斗輝都是熱門人選，若論期別、歷練、辦案經驗，現任台中高分檢檢察長江惠民呼聲高。

最高法院檢察署檢察總長顏大和任期即將屆滿，總統依規定必須在4月8日前提名新任總長人選，而適逢清明連續假期，外界研判，總統應會在本月底完成提名，將咨文送交立法院。

檢察官協會日前舉辦檢察總長推薦票選活動，前5高票包括台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民、台灣新北地方法院檢察署檢察長朱兆民、法務部常務次長張斗輝、法務部司法官學院院長蔡碧玉。

司法圈人士分析，司法官訓練所14期結業的王添盛雖然期別最資深、歷練也完整，但因已68歲，若獲提名同意通過，受限於70歲不得辦案的限制，恐無法做完任期，出線機率不高。

媒體曾盛傳調查局長蔡清祥、台北地檢署檢察長邢泰釗可望獲總統青睞，但司法界人士分析，調查局是重要國安單位，蔡清祥又是首位由檢察官出任的調查局長，重要性不言可喻，暫時應不會有異動。

檢察界人士認為，邢泰釗辦案能力有目共睹，但接掌北檢不到2年，更何況北檢素有「天下第一署」美名，邢泰釗角色吃重。再者，邢泰釗司法官訓練所24期結業，在檢察界論資排輩的倫理中尚屬年輕，可能不在高層考量之列。

司法界人士指出，江惠民、張斗輝都是熱門人選，其中江惠民在檢察界評價高、行事穩健、歷練完整，司法官訓練所18期結業的江惠民相較20期的張斗輝，論期別更具份量。

台灣大學法律系畢業的江惠民，歷任苗栗、台中、高雄地檢署檢察長等，也曾任台灣高等法院高雄分院檢察署主任檢察官、法務部常務次長。

司法界人士說，江惠民辦案能力強，民國84年間，時任高雄地檢署檢察官張金塗遭人開槍，負責承辦的即是時任雄檢主任檢察官的江惠民；前高雄市議員朱安雄掏空案，也是江惠民之作；轟動一時的聯勤工程弊案，前國防部軍務局局長劉學達中將，更是栽在他手裡。

105年間，江惠民督軍台中高分檢，以科學鑑定查出被控殺警的鄭性澤可能遭冤枉，破天荒為死囚聲請再審，促成鄭性澤無罪定讞。司法界人士因而據此認為，江惠民可望獲總統青睞出任總長，答案近日就會揭曉。