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九二共識爭議多 陳明通：憲法、兩岸條例才是兩岸鑰匙

2018-03-21 14:29聯合晚報 記者周佑政／台北報導

陸委會新任主委陳明通上任後便話題不斷，今天到立法院內政委員會業務報告並備詢，被親...
陸委會新任主委陳明通上任後便話題不斷，今天到立法院內政委員會業務報告並備詢，被親民黨立委陳怡潔虧說:「你中國通，通兩岸耶」，陳明通回說「我知道！」。 記者曾學仁／攝影
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行政院長賴清德昨天表示，「如果中國把大門關起來，唯一的鑰匙就是九二共識，那麼在台灣是找不到這把鑰匙的。」陸委會主委陳明通今天表示，九二共識這件事，是前陸委會主委蘇起創的名詞，這個名詞有很多爭議，「中華民國憲法與兩岸人民關係條例才是鑰匙。」

陸對台「融合軟、政軍硬」

陳明通今天赴立法院內政委員會報告指出，近年中國大陸政經實力崛起及對國際影響力日增，未來對台仍將採取「單邊獨斷」的行為模式，及「融合軟、政軍硬」的「拉打兩手」，在對台政策方面，中共更加強調其自身發展實力，堅持既有路線方針不變，並擴大對台軟硬兼施力道，設定明確政治原則，「採取更為主動、多元與彈性的統戰手法」，積極爭取台灣民心。

成立專案小組研析陸對台措施

針對大陸31項惠台措施，陳明通說，陸委會將成立長期性專案小組，持續追蹤與研析大陸對台相關措施，定期向社會說明。另也將持續掌握後續兩岸交流情況及人員往來，強化與各相關團體對象溝通和提醒。此外，也將檢視兩岸條例及相關法規的安全管理機制，保障社會安全與國家發展。

國民黨立委鄭天財質詢指出，若執政者不再談九二共識、一中各表，台灣有無機會再與大陸對談？

陳明通說，他知道國民黨的立場就是一中各表，他尊重國民黨的主張，但九二香港會談本身有相當的爭議。他認為，處理兩岸事務，應回歸中華民國憲法與兩岸人民關係條例。

「我們不需要再為一個有爭議的名詞爭辯，這樣不能解決問題。」陳明通說，各種大陸政策，都要在中華民國憲法與兩岸人民條例的基礎或相關衍生的法規上執行；九二共識這個有爭議的名詞已經太久了，參與辜汪會談的海基會前董事長辜振甫也曾經說過，是否要講「諒解」或其他名詞，他覺得，「這個社會還需要為這個名詞再糾纏這麼久嗎？」

陳明通九二共識陸委會大陸惠台措施
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