雙城論壇喊卡？ 北市府：沒這回事

2018-03-21 14:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



上海台辦主任入境 陳明通重申開大門、走大路

台北市及上海市輪流主辦的「雙城論壇」今年應在台北市舉行，台北市長柯文哲對外透露，陸委會不准上海台辦主任李文輝入境。陸委會主委陳明通今天表示，如果李文輝要來談雙城交流的事，就提出申請，「開大門、走大路，我的大門是開的，你不要再去找小門，走大門進來，這才是大國的風範。」

陳明通上午到立法院內政委員會備詢，媒體詢問他今天是以陳教授或陳主委身分來？陳明通說，「陳主委才能到這裡來。」他說，陳教授過去非常努力，在國際與國內期刊發表多篇兩岸關係的論文，這個是一個「公共財」，陳主委當然可以參考研究成果。

媒體詢問，若依此邏輯，「蔡總統是否不能夠回覆蔡主委（蔡英文曾任陸委會主委）或蔡主席的話？」陳明通說，「陳主委沒有資格回答這個問題。」

媒體詢問，是否因為兩岸關係，恐讓我國無法出席WHA成為常態？陳明通說，他到陸委會任職，最主要是促進兩岸的溝通與對話，最重要的目標是能夠恢復台海安全、兩岸共存共榮，往這個方向努力，是他的職責所在。

陳明通表示，他一再呼籲，希望對岸能將心比心、換位思考，了解台灣人民的心聲，兩岸才有辦法追求一個共存共榮的願景。

若台灣今年最終無法收到WHA邀請函，政府如何因應？陳明通說，這是一個國家的政策有整體考量，陸委會的工作就是穩定兩岸發展。

【記者陳靖宜／台北報導】由台北、上海輪流舉辦的雙城論壇，今年依例將在台北舉辦，不過卻有週刊爆料，因選舉年到來政治問題敏感，因此今年雙城論壇將喊卡。對此今早台北市政府發言人劉奕霆出面反駁「沒有這回事」，目前雙城的幕僚人員都還在洽談中，北市府從未透過官方發言管道向外透露不辦雙城論壇。